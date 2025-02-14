Η Τουρκία αποκάλυψε ότι απέσυρε κάποιες δυνάμεις της από την άσκηση του ΝΑΤΟ Steadfast Dart 2025, καθώς η Ελλάδα επέμεινε στις πάγιες θέσεις της και η Συμμαχία δεν άλλαξε στάση στα αιτήματα της Άγκυρας. Πάντως, Τούρκοι αξιωματούχοι αναφέρουν πως «η Ελλάδα με κάθε ευκαιρία επιχειρεί να επιβάλει τις θέσεις της». Σύμφωνα με την «Καθημερινή», η Αθήνα ουσιαστικά απείλησε με ακύρωση της άσκησης, σε περίπτωση που γίνονταν δεκτές οι αποκλειστικά τουρκικές απόψεις για το καθεστώς και τις δικαιοδοσίες έρευνας και διάσωσης και εναερίου χώρου στο Αιγαίο.

Οι πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας ισχυρίζονταν χθες ότι «αφού διαπιστώθηκε πως στο έγγραφο σχεδιασμού της άσκησης υπήρχαν ζητήματα που αντιβαίνουν στα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα και τα οποία δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο, έγιναν προσπάθειες σε ανώτατο επίπεδο στο ΝΑΤΟ για την επίλυση του ζητήματος με επαγγελματική προσέγγιση και επισημάνθηκε πως το έγγραφο δεν συνάδει με τις καθιερωμένες πολιτικές και πρακτικές του ΝΑΤΟ.

Η Ελλάδα προσπαθεί να επιβάλει τις θέσεις της με κάθε ευκαιρία, ακόμα και σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ που διεξάγονται στην Ελλάδα. Τελευταία, προσπάθησαν να εισαγάγουν σε αυτή την άσκηση κάποια ζητήματα στο έγγραφο σχεδιασμού της άσκησης».

Σύμφωνα με την Άγκυρα, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την τροποποίηση του εγγράφου σχεδιασμού της άσκησης σύμφωνα με τις ευαισθησίες της Τουρκίας και για την έγκρισή του σε επίπεδο ΝΑΤΟ και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το έγγραφο, δίχως να αναφέρουν την κατάληξη των διαβουλεύσεων.

Σύμφωνα με άριστα πληροφορημένες πηγές της «Κ», η αδυναμία κατάληξης σε κάποια απόφαση σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων μετακύλησε το ζήτημα στους υπουργούς Αμύνης του ΝΑΤΟ.

Η βασική ένσταση της Τουρκίας συνίσταται στον τρόπο περιγραφής διαφόρων ορολογιών στην περιοχή ευθύνης του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή Ευρώπης (SACEUR), με πλέον χαρακτηριστικό τον εναέριο χώρο.

Κατά πάγια τακτική η Τουρκία επιθυμεί μια γενικόλογη αναφορά σε «νατοϊκό εναέριο χώρο» (NATO Airspace), ενώ η Αθήνα έχει προτείνει ως χρυσή τομή τη χρήση ενός όρου που θα περιλαμβάνει και την έννοια του εθνικού (NATO Nation’s Airspace). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκεται κοντά στις ελληνικές απόψεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.