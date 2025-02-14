Τραμπ: Γιατί θέλει σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στη Σαουδική Αραβία

Η ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη ότι η ειρηνευτική σύνοδος κορυφής με τον Βλαντίμιρ Πούτιν πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί στη Σαουδική Αραβία μπορεί να φάνηκε ασυνήθιστη επιλογή.



Αλλά για τον Τραμπ και τους συμβούλους του, το βασίλειο του Κόλπου ήταν μια απολύτως λογική απόφαση, σχολιάζει το CNN.

Στο παρελθόν, οι Αμερικανοί πρόεδροι έχουν συγκαλέσει συνομιλίες με τους Ρώσους ομολόγους τους στη Γενεύη, το Ελσίνκι, την Πράγα, τη Βιέννη και την Μπρατισλάβα — όλες στην Ευρώπη, όπου η σχέση μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας έχει βαθύ αντίκτυπο.



Ορισμένα άλλα έθνη έχουν προσφέρει τις χώρες τους ως πιθανούς χώρους για μια επερχόμενη σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν, συμπεριλαμβανομένης της Σερβίας και της Ελβετίας.



Ωστόσο, οι Ρώσοι αξιωματούχοι θεώρησαν ότι μια συνάντηση στην Ευρώπη δυνητικά κλίνει υπέρ της Ουκρανίας, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της τριετούς σύγκρουσης τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη καταδίκασαν τη Μόσχα για την εισβολή στην Ουκρανία και υποστήριξαν το Κίεβο.



Αντίθετα, η Σαουδική Αραβία έχει διατηρήσει μια ουδέτερη στάση, παραλείποντας να επικρίνει τη Μόσχα ή να επιβάλλει κυρώσεις όπως η Δύση.



Η Σαουδική Αραβία δεν είναι επίσης μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει εκδώσει ένταλμα για τον Πούτιν, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ρώσος ηγέτης μπορεί να ταξιδέψει εκεί για συνομιλίες χωρίς να διακινδυνεύσει να συλληφθεί.



Παράλληλα, ο ντε φάκτο ηγέτης της, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, έχει καλλιεργήσει στενούς δεσμούς με τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως φάνηκε τον περασμένο μήνα όταν έγινε ο πρώτος παγκόσμιος ηγέτης που του μίλησε στο τηλέφωνο μετά την ορκωμοσία του.



Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είναι επίσης ένας από τους λίγους ισχυρούς παγκόσμιους ηγέτες που έχουν διατηρήσει στενούς δεσμούς με τον Πούτιν από την εισβολή στην Ουκρανία. Και οι δύο μοιράζονται ορισμένα αυταρχικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής της διαφωνίας με κάθε μέσο, ακόμα και θανατηφόρο.



«Γνωρίζουμε τον διάδοχο και νομίζω ότι θα ήταν ένα πολύ καλό μέρος», είπε ο Τραμπ την Τετάρτη στο Οβάλ Γραφείο.



Ενώ προσπαθεί να ενισχύσει το ειδικό βάρος του ως διεθνούς «παίκτη» με επιρροή, ο πρίγκιπας διάδοχος αντιλαμβάνεται την κρίση στην Ουκρανία ως πεδίο ευκαιριών. Φιλοξένησε μια σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Τζέντα πέρυσι.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε μια ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, επαναλαμβάνοντας τον ρόλο που διαδραμάτισε τον Αύγουστο του περασμένου έτους, όταν βοήθησε στη μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων ΗΠΑ-Ρωσίας από τον Ψυχρό Πόλεμο.



«Έχει μια πολύ δυνατή φιλία με τον πρόεδρο Τραμπ και στα παρασκήνια ήταν ενθαρρυντικός, και έψαχνε για το σωστό αποτέλεσμα και ήταν χρήσιμο αυτό, πραγματικά ήταν» είπε στο CNN ο Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή που βοήθησε στη διασφάλιση της ανταλλαγής κρατουμένων.

Πηγή: skai.gr

