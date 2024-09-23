Η Κίνα κάλεσε τους υπηκόους της, που βρίσκονται στο Ισραήλ, να εγκαταλείψουν «το συντομότερο» τη χώρα μετά την κλιμάκωση των βιαιοτήτων με τη λιβανική Χεζμπολάχ κατά μήκος των συνόρων, η οποία δημιουργεί φόβους για περιφερειακή ανάφλεξη.

«Οι κινέζοι πολίτες στο Ισράηλ καλούνται να επιστρέψουν το συντομότερο στην Κίνα ή να πάνε σε ασφαλές μέρος», ανέφερε χθες, Κυριακή, το βράδυ σε ανακοίνωσή της η κινεζική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.

«Η κατάσταση κατά μήκος των συνόρων ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο είναι αυτή τη στιγμή πολύ τεταμένη με συχνές στρατιωτικές συγκρούσεις ενώ η κατάσταση της ασφάλειας στο Ισραήλ παραμένει σοβαρή, περίπλοκη και ασταθής», προσθέτει η πρεσβεία.

Οι κινεζικές αρχές καλούσαν μέχρι τώρα τους υπηκόους τους να «ενισχύσουν» τις προφυλάξεις τους.

Αυτή η αλλαγή λεξιλογίου λαμβάνει χώρα μετά την ξαφνική αύξηση των εντάσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, ισχυρό πολιτικό και στρατιωτικό παράγοντα στο Λίβανο που υποστηρίζεται από το Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους λιβανέζους πολίτες «να απομακρυνθούν από στόχους» της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, προσθέτοντας ότι τα πλήγματα με στόχο το ισλαμιστικό κίνημα «θα συνεχισθούν στο εγγύς μέλον» και θα είναι «πιο σημαντικά και περισσότερο ακριβή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

