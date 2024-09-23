Μπαρούτι στη Μέση Ανατολή και τα χέρια όλων δεμένα

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε, το Σάββατο, 290 στόχους στον νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους. Η Χεζμπολάχ, τα ξημερώματα της Κυριακής, απάντησε εκτοξεύοντας τουλάχιστον 150 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του ισραηλινού εδάφους με χιλιάδες Ισραηλινούς να αναζητούν καταφύγιο, καθώς ήταν τα βαθύτερα πλήγματα κατά του ισραηλινού εδάφους από την έναρξη του πολέμου πέρσι τον Οκτώβριο.

Οι εικόνες καταστροφής από το Ισραήλ αποτελούν ένα ανησυχητικό σημάδι για την ισραηλινή αεράμυνα πέντε ημέρες μετά το υβριδικό σαμποτάζ που κατάφεραν κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν σιιτικής οργάνωσης. Ωστόσο, το Ισραήλ μοιάζει να περιμένει οποιαδήποτε απάντηση της Χεζμπολάχ. Αρκεί κανείς να εξετάσει τα ολοένα και σφοδρότερα πλήγματα που εξαπολύει κατά της οργάνωσης που αποτελεί κράτος εν κράτει στον Λίβανο.

«Εάν η Χεζμπολάχ δεν έλαβε το μήνυμα, σας το υπόσχομαι θα το λάβει» τόνισε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον αναπληρωτή αρχηγό της οργάνωσης, Ναΐμ Κασέμ, να απαντά ότι η Χεζμπολάχ έχει εισέλθει σε νέα φάση στη σύγκρουση ξεκαθαρίζοντας πως είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει «όλα τα στρατιωτικά ενδεχόμενα».

Όπως όλα δείχνουν η ανάφλεξη του εφιάλτη είναι πιο κοντά από ποτέ ή όπως σημειώνουν αναλυτές είναι απλώς θέμα χρόνου. Το Ισραήλ δεν φαίνεται διατεθειμένο να κάνει ούτε βήμα πίσω, ενώ ενισχύει τις δυνάμεις του στα σύνορα με τον Λίβανο. Την ίδια στιγμή, η Χεζμπολάχ ταπεινωμένη έπειτα από τα καλά συντονισμένα φονικά χτυπήματα εναντίον της δεν μπορεί να μείνει με τα χέρια σταυρωμένα και να περιοριστεί σε αντιδράσεις που απλώς θα περισώσουν τη χαμένη της αξιοπρέπεια.

Οι κινήσεις του Ισραήλ φαίνεται πως έχουν σχεδιαστεί για να αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων στα βόρεια σύνορά του και η σιιτική ένοπλη οργάνωση να πάψει να εξαπολύει χτυπήματα εναντίον των εδαφών του. Ωστόσο, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, έχει ήδη ορκιστεί εκδίκηση ξεκαθαρίζοντας πως θα σταματήσει μονάχα εφόσον υπάρξει του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Με την ειρήνευση στον παλαιστινιακό θύλακα να μοιάζει με απίθανο σενάριο, οι πιο στενοί σύμμαχοι του Ισραήλ προετοιμάζονται για τα χειρότερα.

Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι καλούν σε αυτοσυγκράτηση και προκρίνουν πως μονάχα η διπλωματία θα οδηγήσει στην έξοδο από το ναρκοπέδιο του Λιβάνου. Ωστόσο, τα τελευταία 24ωρα δεν έχει υπάρξει ούτε μία ενέργεια που να οδηγεί ένα βήμα πιο κοντά σε αποκλιμάκωση, ενώ αβέβαιο παραμένει εάν τους ακούει κανείς. Το Ισραήλ εξακολουθεί να κάνει αυτό που ονομάζουμε του κεφαλιού του και η περιοχή μοιάζει και πάλι με ένα καζάνι που βράζει. Όσο δε ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται, όπως εξηγούν αναλυτές και ειδικοί σε θέματα πολέμου, τα χέρια όλων είναι δεμένα.

