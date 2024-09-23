Μεγάλες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιούνται στον νότιο Λίβανο σύμφωνα με τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης καθώς επίσης και στο βάθος της χώρας στην κοιλάδα Beqaa.

Ο Ισραηλινός Στρατός ανέφερε ότι πραγματοποιεί εκτεταμένες επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και όπως είπε από το πρωί η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει πλήξει περισσότερους από 150 στόχους της Χεζμπολάχ.

سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستـ هدف منطقة بعلبك https://t.co/uVpdnG7E5K pic.twitter.com/WKCJavdvCB — Ali Bk (@Bk_Hanas) September 23, 2024

سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستـ هدف منطقة النبطية بعمق الجنوب اللبناني pic.twitter.com/wW7W8gxt8Y — Ali Bk (@Bk_Hanas) September 23, 2024

Σύμφωνα με τον στρατό, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη από όλες τις μοίρες της IAF συμμετείχαν στις επιδρομές.

Παράλληλα σειρήνες για εισερχόμενους πυραύλους έχουν ηχήσει στις συνοριακές πόλεις Sasa και Netu'a στη Γαλιλαία.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Ντάνιελ Χαγκάρι κάλεσε τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου να παραμείνουν μακριά από θέσεις της Χεζμπολάχ. Πρόσθεσε πως το Ισραήλ άρχισε να πλήττει θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο αφού διαπίστωσε πρόθεση εκ μέρους της Χεζμπολάχ να πλήξει το Ισραήλ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για ενδεχόμενη ισραηλινή χερσαία επιδρομή στο εσωτερικό του Λιβάνου, ο Χαγκάρι δήλωσε: «θα κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται» για να επιστρέψουν με ασφάλεια οι κάτοικοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στο βόρειο Ισραήλ.

Δημοσιογράφοι του Reuters στη νότια πόλη-λιμάνι της Τύρου άκουγαν πολεμικά αεροπλάνα να πετούν χαμηλά πάνω από το νότιο Λίβανο ενώ άκουσαν επίσης κοντά τους κρότους από σειρά αεροπορικών πληγμάτων.

Το ισραήλ κατέρριψε drone που εκτοξεύτηκε από το Ιράκ μέσω Συρίας

Παράλληλα, οι IDF επιβεβαιώνουν ότι ένα drone εκτοξεύτηκε τη νύχτα από το Ιράκ προς το Ισραήλ μέσω Συρίας, προσθέτοντας ότι αναχαιτίστηκε επιτυχώς από πολεμικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο στρατός λέει ότι σήμανε συναγερμός σε αρκετές κοινότητες του Γκολάν σύμφωνα με το τυπικό πρωτόκολλο και ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Η Ισλαμική Αντίσταση ισχυρίστηκε χθες ότι εξαπέλυσε πέντε παρόμοιες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάποιοι προφανώς αναχαιτίστηκαν και κανένας δεν φαίνεται να πέτυχε τον στόχο του.

