Σε κίνδυνο βρίσκεται το δημοφιλές ντονέρ κεμπάπ, μετά το αίτημα της Τουρκίας στην ΕΕ να ρυθμιστεί νομικά τι μπορεί να περιέχεται στο πιάτο, όταν σερβίρεται στα εστιατόρια.

Σύμφωνα με την Ένωση Τούρκων Παραγωγών Döner στην Ευρώπη με έδρα το Βερολίνο ο κλάδος του ντονέρ κεμπάπ αποφέρει ετησίως περίπου 2,3 δισ. ευρώ μόνο στη Γερμανία και 3,5 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Από την κυβέρνηση μέχρι τους δρόμους, όλοι τρώνε ντόνερ κεμπάπ», είπε ο Deniz Buchholz, ιδιοκτήτης εστιατορίου στο Βερολίνο.

Η λέξη «ντονέρ» προέρχεται από το τουρκικό ρήμα «dönmek», που σημαίνει «γυρίζω». Το κρέας ψήνεται για ώρες στη σούβλα και στη συνέχεια κόβεται σε φέτες. Στην Τουρκία, το πιάτο ήταν αρχικά από αρνί και πωλούνταν μόνο σε πιάτο. Αλλά στη δεκαετία του 1970, Τούρκοι μετανάστες στο Βερολίνο επέλεξαν να το σερβίρουν σε πίτα και να τροποποιήσουν τη συνταγή για να το κάνουν ξεχωριστό για τους Βερολινέζους.

«Συνειδητοποίησαν ότι στους Γερμανούς αρέσουν τα πάντα στο ψωμί» είπε ο Buchholz, ο οποίος μεγάλωσε στο Βερολίνο και έχει τουρκικές ρίζες. «Και μετά είπαν 'εντάξει, ας βάλουμε αυτό το πιάτο σε ένα ψωμί' και έτσι έγινε το ντόνερ κεμπάπ σε στυλ Βερολίνου».

Τον Απρίλιο, η Τουρκία υπέβαλε αίτηση για προστασία του ντόνερ κεμπάπ υπό καθεστώς που ονομάζεται «εγγυημένη παραδοσιακή σπεσιαλιτέ». Πρόκειται για υποκατηγορία των προϊόντων ΠΟΠ (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης) που ισχύει για προϊόντα συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, όπως η σαμπάνια από την ομώνυμη περιοχή της στη Γαλλία, αλλά μπορεί να επηρεάσει τους ιδιοκτήτες κεμπάπ, τις μεμονωμένες συνταγές τους και τους πελάτες τους σε όλη τη Γερμανία.

Σύμφωνα με την πρόταση της Τουρκίας, το μοσχαρίσιο κρέας θα πρέπει να προέρχεται από ζώα ηλικίας τουλάχιστον 16 μηνών. Θα ήταν μαριναρισμένο με συγκεκριμένες ποσότητες ζωικού λίπους, γιαούρτι ή γάλα, κρεμμύδι, αλάτι και θυμάρι, καθώς και μαύρες, κόκκινες και άσπρες πιπεριές. Το τελικό προϊόν κόβεται σε φέτες από την κάθετη σούβλα σε κομμάτια πάχους 3 έως 5 χιλιοστών. Με παρόμοιο τρόπο θα ρυθμίζεται και το ντονέρ κοτόπουλου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει έως αύριο 24 Σεπτεμβρίου εάν αποδέχεται 11 ενστάσεις απέναντι στο τουρκικό αίτημα, μεταξύ των οποίων και από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Τροφίμων και Γεωργίας της Γερμανίας. Εάν τις αποδεχτεί, Γερμανία και Τουρκία θα έχουν έως και έξι μήνες για να καταλήξουν σε συμβιβασμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τον τελευταίο λόγο.

«Λάβαμε υπόψη το αίτημα από την Τουρκία με κάποια έκπληξη» ανέφερε το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Τροφίμων και Γεωργίας της Γερμανίας στο Associated Press. «Το κεμπάπ είναι μέρος της Γερμανίας και η ποικιλομορφία των μεθόδων παρασκευής του αντανακλά την ποικιλομορφία της χώρας μας. Αυτό πρέπει να διατηρηθεί. Προς όφελος των πολλών θαυμαστών του στη Γερμανία, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι το ντονέρ κεμπάπ θα παραμείνει όπως παρασκευάζεται και τρώγεται εδώ» ανέφερε το υπουργείο.

Η Τουρκία ζητά να αποκλειστούν διάφορα στοιχεία του πιάτου, όπως κάποια λαχανικά, η γαλοπούλα και ορισμένα είδη μοσχαρίσιου κρέατος, όλα βέβαια πολύ δημοφιλή στη Γερμανία.

«Το κεμπάπ ανήκει στη Γερμανία. Θα πρέπει να επιτρέπεται στον καθένα να αποφασίζει μόνος του πώς παρασκευάζεται και τρώγεται εδώ. Δεν χρειάζονται οδηγίες από την Άγκυρα» έγραψε στο Χ ο Τζεμ Οζντεμίρ, ομοσπονδιακός υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας της Γερμανίας που έχει επίσης τουρκικές ρίζες.

Πηγή: skai.gr

