Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε ότι στο κτίριο που σημειώθηκε η ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό βρισκόταν ο ανώτατος διοικητής της, Φουάντ Σουκρ, ενώ πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για την ανεύρεση της σορού του.

Το πρώτο σχόλιο της υποστηριζόμενης από το Ιράν ομάδας μετά το χτύπημα με στόχο τον Φουάντ Σουκρ ήρθε λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια. Η Χεζμπολάχ δεν σχολίασε τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι δύο ξεχωριστές επιθέσεις του Ισραήλ που είχαν ως αποτέλεσμα τη δολοφονία δύο ανώτερων ηγετών των δύο ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν μέσα σε λίγες ώρες ενδέχεται να κλιμακώσει την ένταση στην περιοχή.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν χθες Τρίτη ότι «εξάλειψαν» κορυφαίο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα της λιβανικής Χεζμπολάχ, τον «υπεύθυνο», κατ’ αυτές, για το πλήγμα με ρουκέτα σε πόλη στο προσαρτημένο στο Ισραήλ υψίπεδο του Γκολάν το Σάββατο, που σκότωσε 12 παιδιά, κι είχαν διαμηνύσει πως θα ανταποδώσουν, ανεβάζοντας άλλη μια κλίμακα τη σύγκρουση, με φόντο την ανησυχία για ανάφλεξη της περιφέρειας, με φόντο τον συνεχιζόμενο, για 299η ημέρα, πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας «εξάλειψαν» κορυφαίο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα «της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», τον Φουάντ Σουκρ, «στην περιοχή της Βηρυτού», σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντιναύαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί είπε πως ο Φουάντ Σουκρ ήταν «ο υπεύθυνος» για την επίθεση στο κατεχόμενο και προσαρτημένο στο Ισραήλ τμήμα του υψιπέδου του Γκολάν το Σάββατο, όταν έχασαν τη ζωή τους παιδιά σε πόλη Δρούζων.

Τρεις άμαχοι —μια γυναίκα και δυο παιδιά— σκοτώθηκαν και άλλοι 74 τραυματίστηκαν στον ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, κατά τον ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό που δημοσιοποίησε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενη στη Χεζμπολάχ, ο Φουάντ Σουκρ, ο οποίος διαδραματίζει «ρόλο πρώτης γραμμής στις επιχειρήσεις (...) εναντίον του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο», επέζησε.

Η Χεζμπολάχ κατηγορήθηκε από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ πως εκτόξευσε τη ρουκέτα που σκότωσε το Σάββατο δώδεκα παιδιά δέκα ως δεκαέξι ετών καθώς έπαιζαν σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη Μαζντάλ Σαμς στο Γκολάν. Το λιβανικό κίνημα το αρνήθηκε.

Η Χεζμπολάχ «υπερέβη την κόκκινη γραμμή», επανέλαβε χθες βράδυ ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, ο Γιοάβ Γκάλαντ, μερικά λεπτά μετά τον βομβαρδισμό. «Απόψε, δείξαμε ότι το αίμα του λαού μας έχει τίμημα και ότι δεν υπάρχει καμιά τοποθεσία εκτός εμβέλειας των δυνάμεών μας», συμπλήρωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που διεμήνυε προχθές Δευτέρα πως επρόκειτο να υπάρξει «σκληρή» ανταπόδοση της επίθεσης, προέδρευσε χθες βράδυ σε «αποτίμηση της κατάστασης ασφαλείας» στο υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του.

Στο νότιο προάστιο της Βηρυτού όπου έγινε το πλήγμα, ο τελευταίος όροφος οκταώροφης πολυκατοικίας έγινε κομμάτια: διακρινόταν πελώρια τρύπα, από όπου κρέμονταν ηλεκτρικά καλώδια. Ασθενοφόρα, με τις σειρήνες να ουρλιάζουν, προσπαθούσαν να περάσουν ανάμεσα στο πυκνό πλήθος γύρω από οχήματα πάνω στα οποία είχαν πέσει συντρίμμια.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Φουάντ Σουκρ διαδραμάτισε «ρόλο κλειδί» στις «στρατιωτικές επιχειρήσεις της Χεζμπολά στη Συρία», όπως επίσης και στην επίθεση του 1983 η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 241 Αμερικανούς πεζοναύτες στη Βηρυτό.

Το 2017, η Ουάσιγκτον ανακοίνωνε πως προσέφερε μεγάλη αμοιβή για πληροφορίες που θα επέτρεπαν να εντοπιστούν δυο ηγέτες της Χεζμπολάχ· ο ένας από τους δύο ήταν ο Φουάντ Σουκρ.

Οι ανησυχίες για την εξάπλωση στον Λίβανο του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, αν όχι πόλεμο σ’ όλη την περιοχή, γίνονται ολοένα εντονότερες.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Χαγκαρί δήλωσε αργά το βράδυ ότι «η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Χεζμπολάχ κι οι βάρβαρες επιθέσεις της οδηγούν τον λαό του Λιβάνου και όλης της Μέσης Ανατολής σε μεγαλύτερη κλιμάκωση».

«Παρότι θα προτιμούσαμε οι εχθροπραξίες να επιλυθούν χωρίς διευρυμένη σύρραξη, (οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) είναι πλήρως προετοιμασμένες για όλα τα σενάρια», πέταξε ο αντιναύαρχος.

Η Χεζμπολάχ, σύμμαχος της Χαμάς, για να υποστηρίξει τους Παλαιστίνιους της Γάζας, έχει ανοίξει μέτωπο με το Ισραήλ στα σύνορα με τον Λίβανο από την επομένη της άνευ προηγουμένου επίθεσης του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, το έναυσμα του πολέμου. Έκτοτε, το λιβανικό κίνημα και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανταλλάσσουν πυρά καθημερινά.

Η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος και υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, η Κάμαλα Χάρις, έκρινε χθες πως το Ισραήλ έχει το «δικαίωμα να αμυνθεί» έναντι της Χεζμπολάχ, την οποία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση». Πρόσθεσε ωστόσο ότι «πρέπει να εργαστούμε για να υπάρξει διπλωματική λύση, ώστε να τερματιστούν οι επιθέσεις».

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ο Νατζίμπ Μικάτι, καταδίκασε από την πλευρά του τον ισραηλινό βομβαρδισμό, καταγγέλλοντας την «κατάφωρη επίθεση», την «εγκληματική ενέργεια», και καλώντας τη διεθνή κοινότητα να «ασκήσει πίεση» στο Ισραήλ για «να σταματήσει (...) τις απειλές του».

Το Ιράν, που υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ, έκρινε πως η ισραηλινή επιδρομή δεν θα εμποδίσει «την υπερήφανη λιβανική αντίσταση να συνεχίσει (...) να υποστηρίζει τους καταπιεζόμενους Παλαιστίνιους και να αγωνίζεται εναντίον της επιθετικότητας» του Ισραήλ.

Η Ρωσία κατηγόρησε το Ισραήλ πως παραβίασε το διεθνές δίκαιο.

«Η λύση δεν μπορεί να είναι στρατιωτική», έκρινε η ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ για τον Λίβανο, η Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ.

Η διεθνής κοινότητα συνεχίζει τις προσπάθειες για να αποτραπεί η επαπειλούμενη εξάπλωση της σύρραξης.

Νωρίτερα χθες, ισραηλινός άμαχος περίπου 30 ετών σκοτώθηκε όταν ρουκέτα έπεσε στο βόρειο Ισραήλ, ενώ ο στρατός ανέφερε πως ανταπέδωσε ομοβροντία ρουκετών της Χεζμπολάχ ανοίγοντας πυρ εναντίον του εδάφους του Λιβάνου. Νωρίτερα, ανακοίνωνε πως έπληξε περίπου δέκα εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ «σε επτά διαφορετικές ζώνες» και σκότωσε μέλος του λιβανικού κινήματος.

Από την άλλη, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε διάφορες επιθέσεις, δυο εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Στο μεταξύ, στο Ιράκ, ακούστηκαν αργά χθες εκρήξεις σε βάση της προσκείμενης στο Ιράν συμμαχίας ιρακινών παραστρατιωτικών Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης»), νότια της Βαγδάτης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις μαχητές της και να τραυματιστούν άλλοι. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως επρόκειτο για πλήγμα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο περί «απειλής» για τις δυνάμεις του υπό την Ουάσιγκτον αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού στην ιρακινή επικράτεια, ώρες μετά την επιδρομή του Ισραήλ στη Βηρυτό.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.197 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 111 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 39 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Οι επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 39.400 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχους, κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Χθες αναφέρθηκαν βομβαρδισμοί του πυροβολικού στη Χαν Γιούνις και στη Ράφα (νότια), στον καταυλισμό προσφύγων αλ Μπουρέιτζ (κεντρικά) και στην πόλη της Γάζας (βόρεια).

Η πολιτική προστασία ανέφερε πως οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Χαν Γιούνις από την 22η Ιουλίου είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν κάπου 300 άνθρωποι. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα χθες πως «ολοκλήρωσε» την επιχείρηση αφού οι μονάδες του σκότωσαν «πάνω από 150 τρομοκράτες».

Σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου, άρματα μάχης άνοιξαν πυρ στο ανατολικό τμήμα της Χαν Γιούνις νωρίς χθες. Ανασύρθηκαν τουλάχιστον οκτώ πτώματα στον τομέα, σύμφωνα με ομάδες έρευνας και διάσωσης και γιατρούς.

Πηγή: skai.gr

