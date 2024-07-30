Λογαριασμός
Μόσχα και Τεχεράνη καταδικάζουν το ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό - «Κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Η Τεχεράνη από την πλευρά της ανέφερε ότι πρόκειται για «άνανδρη ισραηλινή επίθεση»

Λίβανος

«Κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» χαρακτηρίζει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο TASS.

Η Τεχεράνη από την πλευρά της, ο στενός σύμμαχος και υποστηρικτής της Χεζμπολάχ, καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση», όπως τη χαρακτήρισε η πρεσβεία του Ιράν στη Βηρυτό.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πιστεύουν ότι ένας πόλεμος μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ είναι αναπόφευκτος, δήλωσε απόψε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.

Η δήλωση αυτή έγινε μετά τις πληροφορίες για το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, με στόχο έναν στρατιωτικό διοικητή της σιιτικής οργάνωσης.

