«Κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» χαρακτηρίζει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο TASS.

Η Τεχεράνη από την πλευρά της, ο στενός σύμμαχος και υποστηρικτής της Χεζμπολάχ, καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση», όπως τη χαρακτήρισε η πρεσβεία του Ιράν στη Βηρυτό.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πιστεύουν ότι ένας πόλεμος μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ είναι αναπόφευκτος, δήλωσε απόψε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.

Η δήλωση αυτή έγινε μετά τις πληροφορίες για το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, με στόχο έναν στρατιωτικό διοικητή της σιιτικής οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.