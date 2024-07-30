«Κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» χαρακτηρίζει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο TASS.
Η Τεχεράνη από την πλευρά της, ο στενός σύμμαχος και υποστηρικτής της Χεζμπολάχ, καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση», όπως τη χαρακτήρισε η πρεσβεία του Ιράν στη Βηρυτό.
Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πιστεύουν ότι ένας πόλεμος μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ είναι αναπόφευκτος, δήλωσε απόψε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.
Η δήλωση αυτή έγινε μετά τις πληροφορίες για το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, με στόχο έναν στρατιωτικό διοικητή της σιιτικής οργάνωσης.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.