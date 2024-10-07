Η Χεζμπολάχ διοικείται πλέον από επιτροπή μετά τον θάνατο του Χασάν Νασράλα, ανέφερε αξιωματούχος της οργάνωσης, ο οποίος κατηγόρησε ταυτόχρονα το Ισραήλ ότι εμποδίζει τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης στην περιοχή όπου πιστεύεται ότι βρισκόταν ο Χασέμ Σαφιεντίν.

Ειδικότερα, ο ανώτερος πολιτικός αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, Mahmoud Qmati, είπε ότι η οργάνωση τώρα διοικείται από κοινού έως ότου μπορέσει να επιλέξει νέο ηγέτη, κάτι που θα πάρει χρόνο.

«Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει κοινή διοίκηση», είπε.

«Η μέθοδος επιλογής αντικαταστάτη του γενικού γραμματέα απαιτεί χρόνο και απαιτεί κατάλληλες συνθήκες, και για τον λόγο αυτό αρκούμαστε σήμερα σε προσωρινή κοινή διοίκηση», τόνισε.

Ο Qmati ανέφερε επίσης ότι η σορός του Νασράλα παραμένει στον Λίβανο και θα ενταφιαστεί στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου η Χεζμπολάχ ασκεί μεγάλη επιρροή, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Παράλληλα, ο ίδιος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εμποδίζει τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης στην περιοχή όπου πιστεύεται ότι βρισκόταν ο ανώτερος ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασέμ Σαφιεντίν όταν το Ισραήλ βομβάρδισε τα νότια προάστια της Βηρυτού την Πέμπτη.

Ο Qmati, είπε επίσης ότι δεν είχε πληροφορίες σχετικά με αναφορές ότι ο ηγέτης της ιρανικής δύναμης Quds Εσμαΐλ Κάανι δεν έχει δώσει σημάδια ζωής από τα χτυπήματα στη Βηρυτό στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.