Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς, οι ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα νέα βίντεο που αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές εκείνης της ημέρας.

Τα βίντεο δείχνουν σκληρές μάχες που έδωσαν στρατιώτες του IDF που αναπτύχθηκαν εκείνο το πρωί για να αντιμετωπίσουν τους μαχητές της Χαμάς.

Στην ανακοίνωση, οι IDF ανέφεραν: «Το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε μια βίαιη επίθεση στο Ισραήλ. Οι δυνάμεις ασφαλείας αντέδρασαν άμεσα, προχωρώντας νότια και πολεμώντας με θάρρος δίπλα στις τοπικές δυνάμεις άμυνας των γύρω κοινοτήτων, με στόχο την προστασία των κατοίκων των συνόρων της Γάζας και της χώρας στο σύνολό της».

«Οι μάχες κορυφώθηκαν σε αρκετούς οικισμούς και κιμπούτς, όπως το Ερέζ, το Ουρίμ, το Ρεΐμ, το Μπεερί, το Αλουμίμ και το Ναχάλ Οζ. Στο κιμπούτζ Ρεΐμ, κατά τη διάρκεια μιας ηρωικής σύγκρουσης, κατά την οποία εξουδετερώθηκαν δεκάδες τρομοκράτες, έχασαν τη ζωή τους ο διοικητής της Μονάδας 888, συνταγματάρχης Ρόι Γιοσέφ Λεβί, και ο επικεφαλής του λόχου εκπαίδευσης της μονάδας, λοχαγός Γιοτάμ Μπεν Μπαστ» ανέφερουν οι IDF.

