Το λιβανικό ένοπλο κίνημα Χεζμπολά ανακοίνωσε πως απώθησε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή «απόπειρα» διείσδυσης του ισραηλινού στρατού στη μεθόριο, έπειτα από αρκετές ημέρες μαχών στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, το σιιτικό ένοπλο κίνημα ανέφερε πως «ομάδα στρατιωτών του ισραηλινού εχθρού προσπάθησε να διεισδύσει (...) στην Μπλίντα» αλλά μαχητές του τους στοχοποίησαν «με πυρά πυροβολικού» και «τους ανάγκασαν να υποχωρήσουν».

Από την άλλη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως η Χεζμπολά εκτόξευσε περίπου 130 πυραύλους εναντίον της επικράτειας της χώρας. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές ως αυτό το στάδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

