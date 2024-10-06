Λογαριασμός
Μαζική επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον της Χάιφα με ρουκέτες και πυραύλους - Έπληξαν κατοικημένη περιοχή (Βίντεο & φωτογραφίες)

Από την επίθεση τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι με την κατάσταση - Ο στρατός διεξάγει έρευνες γιατί δεν αναχαιτίστηκε η επίθεση καθώς πύραυλοι έπληξαν περιοχές της πόλης

Μαζική επίθεση εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ εναντίον της Χάιφα από το Λίβανο με ρουκέτες και πυραύλους οι οποίοι κατάφεραν να διαφύγουν τις ισραηλινής αεράμυνας και να πλήξουν περιοχές της πόλης.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι με την κατάσταση ενός εκ των θυμάτων να είναι σε καλή έως μέτρια κατάσταση, ενώ τα άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν ελαφρά.

Και οι πέντε χτυπήθηκαν από θραύσματα, σύμφωνα με το νοσοκομείο Rambam.

Πλάνα από τη Χάιφα έδειξαν ότι σημεία που υπέστησαν ζημιές από την άμεση πρόσκρουση πυραύλων.

Ένα εστιατόριο φέρεται να έχει δεχτεί άμεσο χτύπημα καθώς περίπου 20 πύραυλοι πέρασαν από τον Λίβανο προς το βόρειο τμήμα του Ισραήλ, ανέφεραν οι IDF.

Αρχικά, εντοπίστηκαν πέντε ρουκέτες και παρά τις προσπάθειες αναχαίτισης, μερικές από τις ρουκέτες πέτυχαν να πλήξουν σημεία στην περιοχή του Κάρμελ και του Κόλπου με το περιστατικό να διερευνάται.

Παράλληλα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν έρευνα, αφού απέτυχε να αναχαιτίσει την επίθεση. 

«Έγιναν απόπειρες αναχαίτισης», είπαν οι IDF, προσθέτοντας ότι εντοπίστηκαν αρκετές ρουκετών στην περιοχή.

Ξεχωριστά, άλλοι 15 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στην περιοχή Kiryat Shmona, μερικοί από τους οποίους αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνα ενώ άλλοι έπληξαν την περιοχή, πρόσθεσε ο στρατός.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς από τις επιθέσεις.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής, πάνω από 120 βλήματα που εκτοξεύθηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ πέρασαν από τον Λίβανο στο ισραηλινό έδαφος».

Ο στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί ενάντια στην απειλή της Χεζμπολάχ για την υπεράσπιση του κράτους του Ισραήλ και των κατοίκων του.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χάιφα Ισραήλ Χεζμπολάχ
