Κατάπαυση του πυρός εδώ και τώρα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν όταν ρωτήθηκε σχετικά με αναφορές ότι το Ισραήλ ετοιμάζει περιορισμένη χερσαία εισβολή στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, όταν ο Μπάιντεν, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στη Ρεχόμποθ Μπιτς του Ντέλαγουερ για το εάν αισθάνεται άνετα με τα σχέδια του Ισραήλ και τις αναφορές που δείχνουν ότι ετοιμάζεται να εξαπολύσει επικείμενη περιορισμένη χερσαία εισβολή στον Λίβανο, απάντησε: «Ανησυχώ περισσότερο από όσο πιστεύετε και νιώθω άνετα με το να σταματήσουν. Πρέπει να έχουμε κατάπαυση του πυρός τώρα».

President Biden on #Israel on a question about #Israel planning an imminent ground operation in #Lebanon: “I am more aware than you might know, and I’m comfortable with them stopping. We should have a ceasefire now” pic.twitter.com/tfxtcHobWL — Middle East and North Africa Breaking News (@MENA_BRKNews) September 30, 2024

