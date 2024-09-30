Λογαριασμός
Κατάπαυση του πυρός τώρα στη Μέση Ανατολή, ζητά ο Τζο Μπάιντεν - «Ανησυχώ περισσότερο απ' ότι πιστεύετε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε κατάπαυση του πυρός εδώ και τώρα καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται για μια μια περιορισμένη χερσαία εισβολή στον Λίβανο

Τζο Μπάιντεν

Κατάπαυση του πυρός εδώ και τώρα ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν όταν ρωτήθηκε σχετικά με αναφορές ότι το Ισραήλ ετοιμάζει περιορισμένη χερσαία εισβολή στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, όταν ο Μπάιντεν, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους  στη Ρεχόμποθ Μπιτς του Ντέλαγουερ για το εάν αισθάνεται άνετα με τα σχέδια του Ισραήλ και τις αναφορές που δείχνουν ότι ετοιμάζεται να εξαπολύσει επικείμενη περιορισμένη χερσαία εισβολή στον Λίβανο, απάντησε: «Ανησυχώ περισσότερο από όσο πιστεύετε και νιώθω άνετα με το να σταματήσουν. Πρέπει να έχουμε κατάπαυση του πυρός τώρα».

