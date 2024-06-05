Χάκερς επιτέθηκαν στο TikTok βάζοντας στο στόχαστρο λογαριασμούς διασημοτήτων μεταξύ των οποίων το CNN και την Πάρις Χίλτον.

Oι υπεύθυνοι διαχείρισης της πλατφόρμας, επιβεβαίωσαν ότι η ροή του CNN ήταν μεταξύ των λογαριασμών υψηλού προφίλ που είχαν επηρεαστεί μετά την ειδοποίηση της ομάδας ασφαλείας του για κακόβουλους παράγοντες που στόχευαν το αμερικανικό ειδησεογραφικό μέσο.

«Συνεργαζόμαστε στενά με το CNN για να αποκαταστήσουμε την πρόσβαση στον λογαριασμό και να εφαρμόσουμε ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τον λογαριασμό του», δήλωσε εκπρόσωπος του TikTok .

Το TikTok αποκάλυψε επίσης ότι το Χίλτον είχε στοχοποιηθεί, αλλά χωρίς ωστόσο να παραβιαστεί ο λογαριασμός της.

Επίσης, είπαν στο Associated Press ότι η επίθεση έλαβε χώρα μέσω της δυνατότητας άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων της εφαρμογής, χωρίς ωστόσο, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Εξακολουθεί να διερευνά τι συνέβη και να συνεργάζεται με κατόχους λογαριασμών που επηρεάζονται και προσπαθούν να αποκαταστήσουν την πρόσβασή τους.

Η εφαρμογή, η οποία ανήκει στην κινεζική εταιρεία τεχνολογίας ByteDance, αντιμετωπίζει απαγόρευση στις ΗΠΑ λόγω ανησυχιών ότι αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια. Ο Τζο Μπάιντεν υπέγραψε νομοθεσία τον Απρίλιο που θα οδηγούσε στην απαγόρευση της εφαρμογής σε ολόκληρη τη χώρα, εκτός εάν η ByteDance ήταν σε θέση να την πουλήσει σε μια μη κινεζική οντότητα μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου.

Η TikTok, που έχει περίπου 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, αποκάλυψε τον περασμένο μήνα ότι έλαβε νομικά μέτρα για να μπλοκάρει τον νόμο , υποστηρίζοντας ότι ήταν αντισυνταγματικός και παραβίαζε την ελευθερία του λόγου.

Την περασμένη εβδομάδα αποκαλύφθηκε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία, είχε ενταχθεί στην εφαρμογή , παρά το γεγονός ότι υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα όταν ήταν πρόεδρος το 2020 για την απαγόρευσή της λόγω των δεσμών της με το Πεκίνο.

Τον Μάρτιο, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι παρόλο που θεωρούσε το TikTok κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, δεν υποστήριζε πλέον την απαγόρευση.

Η εν λόγω επίθεση στο TikTok είναι η πιο πρόσφατη. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά επίθεσης, σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2020, όταν χάκερ κατάφεραν να πάρουν τον έλεγχο των λογαριασμών δημοσίων προσώπων και εταιρειών στο Twitter –τώρα X– συμπεριλαμβανομένων των Μπάιντεν, Μπαράκ Ομπάμα , Έλον Μασκ, Μπιλ Γκέιτς, Τζεφ Μπέζος και Apple.

