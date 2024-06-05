Νικητή του debate τον Στάρμερ έναντι του Σούνακ δίνει νέα δημοσκόπηση

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Νικητή του πρώτου τηλεοπτικού debate ενόψει των εκλογών της 4ης Ιουλίου στη Βρετανία αναδεικνύει τον ηγέτη των Εργατικών Κιρ Στάρμερ έναντι του αρχηγού των Συντηρητικών Ρίσι Σούνακ νέα δημοσκόπηση.

Η μέτρηση της εταιρείας Savanta δείχνει πως το 44% των τηλεθεατών θεωρεί πως ο κ. Στάρμερ ήταν καλύτερος, έναντι ποσοστού 39% υπέρ του κ. Σούνακ.

Η πρώτη γρήγορη δημοσκόπηση, από την εταιρεία YouGov αμέσως μετά το βραδινό debate της Τρίτης, ωστόσο, έδινε νικητή τον απερχόμενο πρωθυπουργό με 51%-49%.

Οι μικρές διάφορες και στις δύο μετρήσεις επιβεβαιώνουν την εκτίμηση των περισσότερων σχολιαστών πως δεν υπήρξε κάποιος ξεκάθαρος νικητής.

Η δημοσκόπηση της Savanta δείχνει νίκη του Στάρμερ σε όλα τα επιμέρους ερωτήματα, δηλαδή στις απαντήσεις περί οικονομίας, NHS, άμυνας και ασφάλειας.

Επίσης, στο ερώτημα ποιος φάνηκε πιο ειλικρινής, ο Κιρ Στάρμερ συγκεντρώνει 54% έναντι 29% του Ρίσι Σούνακ και στο ποιος διατηρήθηκε πιο ήρεμος ο ηγέτης των Εργατικών κερδίζει με 51%-36%.

