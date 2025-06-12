Τραμπ: Βάζει φρένο στους «πράσινους» κανόνες της Καλιφόρνιας για τα ηλεκτρικά οχήματα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη τρία ψηφίσματα που απαγορεύουν στην Καλιφόρνια να επιβάλει πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων και να θέτει αυστηρά πρότυπα εκπομπών ρύπων, επιχειρώντας να φρενάρει τη μετάβαση της αυτοκινητοβιομηχανίας μακριά από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Οι αποφάσεις του Τραμπ ανατρέπουν τον νόμο-ορόσημο της Καλιφόρνιας του 2024 που απαγόρευε την πώληση νέων βενζινοκίνητων οχημάτων από το 2035 και ακυρώνουν την ομοσπονδιακή εξαίρεση που επέτρεπε στην πολιτεία να θέτει δικά της πρότυπα εκπομπών στο πλαίσιο του Clean Air Act.

Συνολικά 17 πολιτείες, που αντιπροσωπεύουν το 30% της αγοράς οχημάτων των ΗΠΑ, είχαν υιοθετήσει το σχέδιο της Καλιφόρνιας, το οποίο ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «εντολή για ηλεκτρικά οχήματα». Με την απόφαση του Λευκού Οίκου, αυτές οι πολιτείες δεν θα μπορούν πλέον να επιβάλλουν τα συγκεκριμένα πρότυπα έως το 2035.

Ο Τραμπ ακύρωσε επίσης το σχέδιο της Καλιφόρνιας για σταδιακή μετάβαση σε πωλήσεις βαρέων οχημάτων μηδενικών εκπομπών.

«Σώσαμε επίσημα την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία από την καταστροφή, τερματίζοντας οριστικά την εντολή της Καλιφόρνια για ηλεκτρικά οχήματα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, αντέδρασε άμεσα, δηλώνοντας ότι η πολιτεία θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να σταματήσει «αυτή την τελευταία παράνομη ενέργεια από έναν πρόεδρο που λειτουργεί ως θυγατρική των μεγάλων ρυπαντών».

Η νέα αυτή σύγκρουση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ του Τραμπ και του Νιούσομ, με φόντο και την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες για την καταστολή των διαδηλώσεων κατά της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Η κίνηση αυτή φέρνει επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ σε αντιπαράθεση με τον άλλοτε στενό του σύμβουλο και διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla, Ίλον Μασκ, με τον οποίο είχε δημόσια διαμάχη την περασμένη εβδομάδα αν και η ένταση μεταξύ τους φαίνεται πως έχει πλέον εκτονωθεί. Ο Τραμπ είχε αποδώσει εν μέρει τη ρήξη στην πολιτική του κατά των ηλεκτρικών οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη, ο Τραμπ σχολίασε ότι «τώρα καταλαβαίνουμε γιατί ο Ίλον δεν με συμπαθεί τόσο πολύ. Αν και στην πραγματικότητα… με συμπαθεί. Ναι, με συμπαθεί».

Οι αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει τους κανονισμούς της Καλιφόρνια για την ηλεκτροκίνηση έγιναν δεκτές με ικανοποίηση από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά προκάλεσαν την έντονη αντίδραση περιβαλλοντικών οργανώσεων και ειδικών, που προειδοποιούν για σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης στις ΗΠΑ και παράδοση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα.

Οι μεταφορές αποτελούν τον μεγαλύτερο τομέα εκπομπών στις ΗΠΑ, με μερίδιο 28% στις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η ακύρωση των φιλόδοξων στόχων της Καλιφόρνιας, που είχαν υιοθετηθεί από 17 πολιτείες, απειλεί να ανακόψει την πρόοδο της ηλεκτροκίνησης.



