Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα φιλοξενηθεί στο παλάτι κατά τη διάρκεια μέρους της επίσκεψής του στο Λονδίνο αυτήν την εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα πως είχε αποδεχθεί σχετική πρόσκληση.

Πηγές του βασιλικού περιβάλλοντος ανέφεραν ότι ο Δούκας του Σάσεξ δεν είχε απαντήσει επισήμως στην πρόταση φιλοξενίας σε βασιλική κατοικία έως την προθεσμία που είχε τεθεί, δηλαδή μέχρι το τέλος της περασμένης εβδομάδας. Ως εκ τούτου, ενημερώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι δεν ήταν πλέον δυνατό να φιλοξενηθεί στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Παλάτι απαιτεί συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο προειδοποίησης, ώστε να εξασφαλιστεί η φιλοξενία ενός επισκέπτη και να διατεθεί το απαραίτητο προσωπικό του Βασιλικού Οίκου.

Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι δήλωσε ότι, παρά την αρχική ανακοίνωση της ομάδας του, αντιλαμβάνονται πλέον πως η προσφορά διαμονής στο παλάτι «αποσύρθηκε», χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Δύο διαφορετικές εκδοχές

Σύμφωνα με την εκδοχή του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, υπήρξε πράγματι πρόταση φιλοξενίας προς τον πρίγκιπα Χάρι. Ωστόσο, η ομάδα του Σάσεξ δεν επιβεβαίωσε εγκαίρως αν την αποδεχόταν και, όπως υποστηρίζει το Παλάτι, το Σάββατο απέστειλε επίσημη αλληλογραφία με την οποία απέρριπτε την πρόσκληση.

Κατά το Παλάτι, αργότερα την ίδια ημέρα η ομάδα του δούκα άλλαξε στάση και ενημέρωσε ότι τελικά αποδεχόταν την πρόσκληση, όμως τότε ήταν ήδη αργά για να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες.

Το Παλάτι αναφέρει ότι ενημέρωσε σχετικά τον πρίγκιπα Χάρι πως δεν ήταν πλέον εφικτή η διαμονή του.

Παράλληλα, υπήρξαν ανησυχίες στο Παλάτι σχετικά με το ενδεχόμενο να διαμένει ο πρίγκιπας εκεί τη στιγμή που, την Τρίτη, επρόκειτο να δημοσιοποιηθεί η δικαστική απόφαση για την υπόθεσή του κατά της Associated Newspapers, καθώς υπήρχε ο φόβος ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη συνταγματική ουδετερότητα του βασιλιά.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Δούκα του Σάσεξ παρουσίασε διαφορετική εικόνα των γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι το Παλάτι απέσυρε μια πρόταση διαμονής, η οποία είχε ήδη γίνει επισήμως αποδεκτή.

Η ομάδα του Σάσεξ υποστηρίζει ακόμη ότι η ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης ήταν ήδη γνωστή από την προηγούμενη εβδομάδα και απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφαση του Παλατιού.

«Δεν είναι λοιπόν σαφές γιατί, ενώ η πρόταση διαμονής είχε γίνει επισήμως αποδεκτή, αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Δούκα του Σάσεξ.

Νέα ένταση στις σχέσεις με το Παλάτι

Η νέα αυτή δημόσια αντιπαράθεση αναδεικνύει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κλίμα δυσπιστίας και τη δυσλειτουργική επικοινωνία που εξακολουθεί να επικρατεί ανάμεσα στην ομάδα του Σάσεξ και το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν αντικρουόμενες εκδοχές για το τι συνέβη με την πρόσκληση διαμονής, χωρίς καμία διάθεση να αποδεχθεί η μία την αφήγηση της άλλης.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη μια ενδεχόμενη συνάντηση ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Χάρι, η οποία αναμενόταν να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Παρά τις εξελίξεις, ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να πραγματοποιήσει κανονικά τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις του. Εκτιμάται ότι θα βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Δευτέρα, ενόψει της πρώτης δημόσιας εκδήλωσής του στο Λονδίνο την Τρίτη.

Πώς άλλαζε το πρόγραμμα της επίσκεψης

27 Ιουνίου: Ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους αναμενόταν να μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και να διαμείνουν σε βασιλική κατοικία

28 Ιουνίου: Λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, ο Χάρι επανεξέτασε τα σχέδια να ταξιδέψει μαζί με την οικογένειά του

29 Ιουνίου: Παρέμενε αισιόδοξος ότι τα ζητήματα ασφαλείας θα μπορούσαν να επιλυθούν, ώστε να ταξιδέψουν και η Μέγκαν με τα παιδιά

2 Ιουλίου: Δικαστικές πηγές γνωστοποίησαν ότι η απόφαση στην υπόθεση κατά της Associated Newspapers θα εκδοθεί στις 7 Ιουλίου, την πρώτη ημέρα της επίσκεψης

4 Ιουλίου: Επιβεβαιώθηκε ότι η Μέγκαν και τα παιδιά δεν θα συνοδεύσουν τον Χάρι στο Λονδίνο στην αρχή του ταξιδιού, χωρίς να αποκλείεται να τον συναντήσουν αργότερα μέσα στην εβδομάδα

6 Ιουλίου: Η ομάδα του Σάσεξ ανακοίνωσε ότι ο Χάρι είχε αποδεχθεί την πρόσκληση διαμονής στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, κάτι που το Παλάτι διέψευσε, υποστηρίζοντας ότι η αποδοχή ήρθε εκπρόθεσμα

7 Ιουλίου: Προγραμματισμένη έναρξη της επίσκεψης του πρίγκιπα Χάρι στο Λονδίνο.

Οι υποχρεώσεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο πρίγκιπας Χάρι ταξιδεύει στη Βρετανία για την προώθηση των Invictus Games, που θα φιλοξενηθούν στο Μπέρμιγχαμ το επόμενο έτος, καθώς και για σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων.

Ήταν ήδη γνωστό ότι δεν θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, ούτε από τα δύο παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι η οικογένεια δεν θα έχει αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Μέγκαν και τα παιδιά να ταξιδέψουν αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο Μπέρμιγχαμ για τις εκδηλώσεις των Invictus Games.

Παραμένει επίσης άγνωστο αν, υπό το νέο πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τα δύο εγγόνια του, ηλικίας επτά και πέντε ετών, τα οποία δεν έχει δει από κοντά εδώ και τέσσερα χρόνια.

Κατά την επίσκεψή του στο Μπέρμιγχαμ, ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να επισκεφθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης, καθώς και το National Exhibition Centre, όπου θα διεξαχθούν οι Invictus Games για τραυματισμένους στρατιωτικούς.

Υπήρχαν ακόμη πληροφορίες ότι το τελευταίο μέρος του ταξιδιού θα περιλάμβανε επίσκεψη στο Άλθορπ, την οικογενειακή έπαυλη της μητέρας του, της πριγκίπισσας Νταϊάνα, στο Νορθάμπτονσαϊρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδίαζε να μεταβεί εκεί μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του, προκειμένου να επισκεφθούν τον ιδιωτικό τάφο της μητέρας του.

Η διαμάχη για την ασφάλεια

Η πολυετής δικαστική διαμάχη του Δούκα του Σάσεξ με τη βρετανική κυβέρνηση για το καθεστώς ασφαλείας του ξεκίνησε μετά την απόφασή του, το 2020, να αποσυρθεί από τα καθήκοντά του ως ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας και να εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με την οικογένειά του.

Ο ίδιος έχει προσβάλει την απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου της Royal and VIP Executive Committee (RAVEC), σύμφωνα με την οποία, επειδή επισκέπτεται πλέον σπάνια το Ηνωμένο Βασίλειο, η παροχή αστυνομικής προστασίας θα εξετάζεται κατά περίπτωση.

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν πρόκειται να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη Βρετανία χωρίς ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας. Σε συνέντευξή του στο BBC το 2025 είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί «να φανταστεί έναν κόσμο στον οποίο θα έφερνε αυτή τη στιγμή τη σύζυγο και τα παιδιά του πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η τελευταία φορά που ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ βρέθηκαν μαζί στη Βρετανία ήταν το 2022, με αφορμή την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Έκτοτε, ο πρίγκιπας Χάρι έχει επισκεφθεί μόνος του τη χώρα και είχε συναντήσει τον πατέρα του κατά τη διάρκεια ταξιδιού του τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Πηγή: skai.gr

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