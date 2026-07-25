Συρία: 35 νεκροί σε σύγκρουση λεωφορείων

Τριάντα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίσθηκαν κατά την σύγκρουση δύο λεωφορείων στην κεντρική Συρία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Sana επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Παλμύρα, στον οδικό άξονα που συνδέει την Δαμασκό με το Ντέιρ Εζόρ.

Σύμφωνα με το συριακό υπουργείο Εσωτερικών, μέρος των επιβατών του ενός λεωφορείου ήταν μέλη των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας, ενώ στο δεύτερο επέβαιναν πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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