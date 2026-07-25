Η Ελλάδα στέλνει δύο Canadair στην Ισπανία για τις δασικές πυρκαγιές

Η Ελλάδα συνδράμει την Ισπανία στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, ενεργοποιώντας τη συνδρομή της μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, αποστέλλονται δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 της 113 Πτέρυγας Μάχης, τα οποία θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης στις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J της 112 Πτέρυγας Μάχης αναχωρεί για την Ισπανία, μεταφέροντας το απαραίτητο προσωπικό και τον εξοπλισμό που θα υποστηρίξει το έργο των πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Τα ελληνικά αεροσκάφη αναμένεται να προσγειωθούν το απόγευμα του Σαββάτου στην Αεροπορική Βάση Torrejón, από όπου θα ενταχθούν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αποστολής αλληλεγγύης.

Εκτός ελέγχου οι δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιέν Λεκορνύ ζήτησε από τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις να θέσουν σε υπηρεσία ήδη από σήμερα το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος A400M για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Ζιρόντ.

Το αεροσκάφος θα είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα που επιτρέπει την ρίψη 20 τόνων επιβραδυντικού υλικού, το ισόποσο δύο αεροσκαφών Dash.

Η χρησιμοποίησή του για την αντιμετώπιση πυρκαγιών είχε ορισθεί για το τέλος του Ιουλίου λόγω των τεχνικών διαδικασιών και των αναγκαίων δοκιμών, αλλά επισπεύδεται λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.

Στην περιοχή της Ζιρόντ, γνωστή παγκοσμίως για τους αμπελώνες της και την παραγωγή κρασιού, και την γειτονική περιοχή της Λαντ, οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει την απομάκρυνση τουλάχιστον 141.000 ανθρώπων από το βράδυ της Τετάρτης.

Οι αρχές διέταξαν χθες την πλήρη εκκένωση, τόσο οδικώς όσο και διά θαλάσσης, της ιδιαίτερα δημοφιλούς στους τουρίστες χερσονήσου Καπ Φερέ κοντά στο Μπορντό.

Περίπου 3.500 άνθρωποι, που απομακρύνθηκαν από τη Κοιλάδα της Αρκασόν και από κοινότητες κοντά στο Μπορντό φιλοξενούνται στο εκθεσιακό πάρκο του Μπορντό, το οποίο έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής, σύμφωνα με τη μητροπολιτική αρχή του Μπορντό.

Στη Μαδρίτη, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές και χαρακτήρισε «πολύπλοκη» την κατάσταση μετά την επίσκεψή του σε κέντρο υποδοχής σε μία από τις πληγείσες ζώνες της Κοινότητας της Μαδρίτης.

«Η προτεραιότητά μας, η σκέψη μας, ο στόχος μας αφορούν τις ζωές, να σωθούν ζωές», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πέδρο Σάντσεθ εξηγώντας ότι η κατάσταση παραμένει πολύπλοκη διότι «οι θερμοκρασίες έχουν πέσει, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι».

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι οι πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και μέρες δυτικά της Μαδρίτης έχουν καταστρέψει έκταση 250.000 στρεμμάτων, 100.000 στην Κοινότητα της Μαδρίτης και ανάμεσα σε 130.000 και 150.000 στρέμματα στην περιφέρεια της Άβιλα.

Οι ισπανικές πυροσβεστικές δυνάμεις ελπίζουν να αναλάβουν σήμερα τον έλεγχο της κατάσταση, καθώς μεγάλη πρόοδος καταγράφηκε την νύκτα. Η πτώση των θερμοκρασιών και η αύξηση της υγρασίας στην ατμόσφαιρα είναι παράγοντες που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την βελτίωση της κατάστασης, αλλά προειδοποιούν ότι οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απειλούν να αναζωπυρώσουν τις φλόγες.

Δύο διαφορετικές δασικές πυρκαγιές ενώθηκαν χθες στην περιφέρεια της Μαδρίτης για να σχηματίσουν ένα τεράστιο κοινό μέτωπο που απειλούσε να ενωθεί με την σειρά του με τρίτη δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Καστίγια- ι -Λεόν.

Πηγή: skai.gr

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