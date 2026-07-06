Είκοσι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις που ξέσπασαν ανάμεσα σε δύο ομάδες κρατουμένων σε φυλακή στη Σρι Λάνκα, δήλωσαν δύο αστυνομικές πηγές και νοσοκομειακή πηγή στο Reuters.

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν χθες, Κυριακή, ανάμεσα σε κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί και άλλους που τελούν υπό κράτηση στη φυλακή της παραλιακής πόλης Νεγκόμπο, σε απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων βόρεια της εμπορικής πρωτεύουσας Κολόμπο, ανέφεραν οι πηγές.

Το τι πυροδότησε τις συγκρούσεις δεν είναι προς το παρόν γνωστό.

Unrest for the 2nd day at Negombo prison despite Sri Lanka prisons spokesman claiming the situation was brought under control with the help of inmates. Relatives of detainees have heard few gunshots. Several inmates & officers have been taken to hospital according to journalists. pic.twitter.com/7ZUlGk5qJw — LankaFiles (@lankafiles) July 6, 2026

Οι αστυνομικές πηγές είπαν ότι οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της τάξης σε τμήματα της φυλακής είναι ακόμη σε εξέλιξη και ότι αξιωματούχοι εργάζονται για τον προσδιορισμό των νεκρών και των τραυματιών.

«Ζητήθηκε από τον στρατό να παράσχει υποστήριξη στην αστυνομία όμως προς το παρόν αυτός είναι σε αναμονή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού ταξίαρχος Βαρούνα Γκάμεϊτζ.

At least 19 people were killed and around 50 others injured after violent clashes erupted between rival inmate groups at a prison in Negombo, Sri Lanka.#violence #clash #prison #SriLanka pic.twitter.com/IXDdIFQvtN — International Crisis Room 360 (@ICR360) July 6, 2026

Εικόνες που μετέδωσε το δίκτυο Derana TV δείχνουν ανάπτυξη ισχυρής αστυνομικής δύναμης έξω από την πύλη της φυλακής καθώς λεωφορείο της αστυνομίας που μεταφέρει τους κρατούμενους που είχαν τραυματιστεί, με ορισμένους από αυτούς πεσμένους στο πάτωμα του οχήματος, έφευγε από τον χώρο.

Από την πλευρά του το Γαλλικό Πρακτορείο κάνει λόγο για τουλάχιστον 19 κρατούμενους και τέσσερις σωφρονιστικούς υπαλλήλους που έχασαν τη ζωή τους, επικαλούμενο ιατρική πηγή.

Άλλοι 100 κρατούμενοι νοσηλεύονται μετά τα επεισόδια, διευκρίνισε η διευθύντρια του νοσοκομείου της Νεμόμπο Πουσίπα Γκάμλαθ.

"Ορισμένα από τα θύματα έφεραν τραύματα από σφαίρες", είπε.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν χθες βράδυ ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες κρατουμένων που φέρονται να είναι διακινητές ναρκωτικών στη φυλακή αυτή των σχεδόν 10.000 κρατουμένων.

"Η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα", δήλωσε ένας αστυνομικός στο Γαλλικό Πρακτορείο ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί. "Τέσσερις φύλακες σκοτώθηκαν στην προσπάθεια να καταστείλουν τις ταραχές", είπε.

Όταν έμαθαν για τα επεισόδια, κρατούμενοι ανέβηκαν στην ταράτσα της φυλακής, ένα τμήμα της οποίας κατέρρευσε στη συνέχεια με αποτέλεσμα να σημειωθούν πολλοί τραυματισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ειδικές μονάδες της αστυνομίας εκλήθησαν για ενισχύσεις, όμως δεν επενέβησαν. Μπροστά από το σωφρονιστικό κατάστημα συγκεντρώθηκαν πολλά μέλη των οικογενειών των κρατουμένων.

Τον Δεκέμβριο του 2020, εξέγερση που σημειώθηκε σε φυλακές της Σρι Λάνκα στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού κατέληξε σε 11 θανάτους και 117 τραυματισμούς, αναγκάζοντας την κυβέρνηση εκείνης της εποχής να αφήσει ελεύθερους εκατοντάδες κρατούμενους.

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, στις φυλακές της Σρι Λάνκα βρίσκονταν μέχρι και την Κυριακή 41.250 κρατούμενοι, δηλ. περίπου τέσσερις φορές περισσότεροι από τη χωρητικότητά τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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