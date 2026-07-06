Το Κρεμλίνο υπερασπίστηκε σήμερα τη δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλου, χωρίς πυρηνική γόμωση, που πραγματοποίησε η Κίνα, μεγάλος σύμμαχος της Μόσχας, στον Ειρηνικό, μια κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις από αρκετές χώρες της περιοχής.

«Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Κίνας να δοκιμάζει τους πυραύλους της…Η Κίνα δεν απειλεί κανέναν στον κόσμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου στη διάρκεια της ημερήσιας συνέντευξης Τύπου.

Η Αυστραλία χαρακτήρισε «αποσταθεροποιητική για την περιοχή» την εκτόξευση που έγινε μερικές ώρες μετά την υπογραφή από την Αυστραλία και τα Νησιά Φίτζι σημαντικής αμυντικής συμφωνίας.

Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι ετήσιες ναυτικές ασκήσεις που ξεκίνησαν σήμερα από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας και της Ρωσίας, στα ανοικτά του Τσινγκντάο, στην ανατολική Κίνα, δεν απειλούν «κανένα κράτος της περιοχής».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.