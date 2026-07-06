Ουκρανία: Ξέμεινε από πυραύλους αναχαίτισης – Έκκληση Ζελένσκι πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας προειδοποιεί ότι η χώρα αντιμετωπίζει «σοβαρή έλλειψη» πυραύλων αναχαίτισης, με αποτέλεσμα κανένας από τους 23 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου το βράδυ της Κυριακής 5/7, να μην καταρριφθεί.

Τουλάχιστον 12 άτομα έχασαν τη ζωή τους κατά τη δεύτερη μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με αξιωματούχους. Άλλα 6 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 18.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απηύθυνε νέα έκκληση προς τους συμμάχους της χώρας του να λάβουν «ισχυρές αποφάσεις» στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να ενισχυθεί η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Intelligence once again indicates that the Russians are preparing a new massive strike. This is typical of Putin: right after America’s Independence Day and before the NATO Summit in Ankara. Russia wants to bring more evil and kill people. Please stay safe and heed any air raid… pic.twitter.com/VExSG7ldZo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 5, 2026

Μετά την επίθεση, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατάφεραν να αναχαιτίσουν πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όχι όμως και τους βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η «μαζική ρωσική επίθεση» περιλάμβανε συνολικά 68 πυραύλους και 351 drones, όπως έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να πλήττει κατοικημένες περιοχές όσο οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Patriot «παραμένουν στα αποθέματα των συμμάχων μας».

Εκτεταμένες καταστροφές και επιχειρήσεις διάσωσης

Για ακόμη μία νύχτα, οι κάτοικοι του Κιέβου βίωσαν ισχυρές εκρήξεις και συνεχείς ενεργοποιήσεις της αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ χιλιάδες πολίτες κατέφυγαν σε υπόγεια καταφύγια για να προστατευθούν.

Το πρωί της Δευτέρας αποκαλύφθηκε το μέγεθος των ζημιών. Τρεις μεγάλες πολυκατοικίες υπέστησαν μερική κατάρρευση, ενώ ορισμένα κτίρια χτυπήθηκαν απευθείας από πυραύλους.

Last night, Kyiv came under a massive Russian attack. Russia launched 68 missiles and 351 attack drones. Response efforts are still underway. Damage has been recorded at more than 10 locations across the city, including residential buildings. All necessary services are on the… pic.twitter.com/101XvDDYs1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2026

Οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αναζήτησης ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε πολλά σημεία της πόλης, ενώ σε αρκετές πολυκατοικίες εκδηλώθηκαν πυρκαγιές.

Ζημιές υπέστησαν επίσης αποθήκες και ένα συνεργείο.

Την ίδια ώρα, ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς πτήσεις μεταφέροντας νερό από τον ποταμό, προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών.

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι 49 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα, ενώ ο Ζελένσκι ανέφερε πως στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου καταγράφηκαν ακόμη 16 τραυματισμοί.

Η Ουκρανία παραδέχεται την έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η ρωσική επίθεση αντιμετωπίστηκε από την αεροπορία, τις μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας, τις δυνάμεις ηλεκτρονικού πολέμου, τις μονάδες μη επανδρωμένων συστημάτων και τις κινητές ομάδες πυρός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που καταγράφηκαν στις 08:30 τοπική ώρα, οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 37 πυραύλους και 326 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Λίγες ώρες πριν από τη νέα επίθεση, ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία προετοίμαζε ένα δεύτερο «μαζικό πλήγμα» κατά του Κιέβου, μετά τις επιθέσεις της Πέμπτης που κόστισαν τη ζωή σε 30 ανθρώπους.

Μετά το μπαράζ πυραύλων και drones εκείνης της νύχτας, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και είχαν καταφύγει σε σταθμούς του μετρό, καθώς οι σειρήνες της αεράμυνας ηχούσαν επί ώρες.

Η Ουκρανία κατηγόρησε τότε τη Μόσχα ότι έπληξε σκόπιμα περιοχές αμάχων. Από την πλευρά της, η Ρωσία υποστήριξε ότι στόχευσε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, ως αντίποινα για τα πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές εντός ρωσικού εδάφους.

Συνεχίζονται τα πλήγματα και στη Ρωσία

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία συνέχισε τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, προκαλώντας προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης στη Σεβαστούπολη, στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία.

Παράλληλα, νέες επιθέσεις σημειώθηκαν και στους πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς Βισότσκ και Ουστ-Λούγκα, βόρεια και δυτικά της Αγίας Πετρούπολης.

Το Κίεβο έχει εντείνει τα πλήγματα κατά στόχων στην Κριμαία, επιδιώκοντας να αυξήσει την πίεση προς το Κρεμλίνο ώστε να προσέλθει σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Από την άλλη πλευρά, η Μόσχα συνεχίζει να εντείνει τις φονικές επιθέσεις της κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Έκκληση Ζελένσκι πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία ξεκινά την Τρίτη.

Σε νέα ανάρτησή του στο X, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι είναι «κρίσιμης σημασίας» οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και οι υπόλοιποι σύμμαχοι να προσέλθουν στη σύνοδο με συγκεκριμένες αποφάσεις υπέρ της ενίσχυσης της ουκρανικής αεράμυνας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη διαθέτουν αρκετή ισχύ ώστε να σταματήσουν αυτή την τρομοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η επείγουσα ανάγκη της Ουκρανίας για περαιτέρω ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.



Πηγή: skai.gr

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