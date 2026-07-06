Ο πρίγκιπας Χάρι αποδέχθηκε επίσημα πρόσκληση να διαμείνει για μέρος της επίσκεψής του στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Δούκα του Σάσσεξ.

Η παραμονή του στο παλάτι θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ταξιδιού του στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αφορμή την προετοιμασία για τους Αγώνες Invictus, που θα διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ το επόμενο έτος, καθώς και για σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρίγκιπας δεν θα συνοδεύεται από τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο, μετά την επιβεβαίωση ότι στην οικογένεια δεν θα παρασχεθεί αστυνομική προστασία με δημόσια χρηματοδότηση.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ, στο πλαίσιο της προώθησης των Αγώνων Invictus μέσα στην εβδομάδα.

Παραμένει ασαφές αν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του βασιλιά Καρόλου και των δύο εγγονιών του, ηλικίας 7 και 5 ετών, τους οποίους δεν έχει δει από κοντά εδώ και 4 χρόνια, καθώς το πρόγραμμα της επίσκεψης έχει αναθεωρηθεί.

Πηγή: skai.gr

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