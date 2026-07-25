Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) άτομο αιγυπτιακής καταγωγής που έφερε πάνω του χειροβομβίδα σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, μετά από αστυνομική επιχείρηση, που είχε στόχο 15 άτομα, μεταξύ των οποίων φέρεται να ήταν και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον Ισίδωρο Ντογιάκο ότι επίκειται χτύπημα στο σπίτι του και είχε ζητήσει την απομάκρυνση του ίδιου και των οικείων του από τον χώρο/ Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές υπήρχε έντονη παρουσία ΟΠΚΕ στη γειτονιά του εισαγγελικού λειτουργού.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, ο άνδρας βρισκόταν εδώ και αρκετό διάστημα υπό παρακολούθηση, καθώς οι αρχές είχαν ενδείξεις ότι ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του επενέβησαν πριν από την επίθεση. Ο δράστης εντοπίστηκε σε σπίτι συνεργού του στα νότια προάστια, από όπου φέρεται να παρέλαβε τη χειροβομβίδα που θα χρησιμοποιούσε στο χτύπημα. Οι άνδρες του ελληνικού FBI τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και κατάσχεσαν το επικίνδυνο αντικείμενο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα: ο Αιγύπτιος που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, ο συνεργός του στα νότια προάστια, καθώς και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο κρατούμενος των φυλακών Διαβατών ήταν εκείνος που φέρεται να έδωσε την εντολή για την επίθεση. Οι αρχές εξετάζουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα κίνητρα και τον τελικό στόχο του σχεδίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ο εντολέας είχε δώσει οδηγίες στον δράστη να χρησιμοποιήσει τη χειροβομβίδα ακόμη και στην περίπτωση που η κατοικία του δικαστικού λειτουργού φυλασσόταν από αστυνομικούς, με σκοπό να προκληθούν απώλειες από την έκρηξη.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στον σχεδιασμό της επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

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