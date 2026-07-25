Μεγάλη έξοδος από τα λιμάνια της Αττικής: «Απόδραση» άνω των 110.000 επιβατών το τριήμερο - Δείτε βίντεο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου και του Αυγούστου, με την κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να χτυπά «κόκκινο».



Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, η μαζική φυγή των εκδρομέων κορυφώθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου, με συνολικά 50.917 επιβάτες να εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρωνικό, επιβαίνοντας σε χιλιάδες οχήματα όλων των κατηγοριών.

Η «ακτινογραφία» της μαζικής φυγής την Παρασκευή

Στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 22 δρομολόγια, μεταφέροντας 24.545 επιβάτες, 4.054 ΙΧ, 706 φορτηγά και 720 δίκυκλα. Παράλληλα, για τις γραμμές του Αργοσαρωνικού εκτελέστηκαν 60 δρομολόγια, με τα οποία ταξίδεψαν 10.079 άτομα, 1.161 ΙΧ, 50 φορτηγά και 466 δίκυκλα.



Εξαιρετικά αυξημένη ήταν η κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφήνα αναχώρησαν 12.019 επιβάτες με 19 προγραμματισμένα δρομολόγια, ενώ στα πλοία φορτώθηκαν 2.571 ΙΧ, 101 φορτηγά και 301 δίκυκλα. Τέλος, από το λιμάνι του Λαυρίου εκτελέστηκαν 12 δρομολόγια με 4.274 επιβάτες, 1.127 ΙΧ, 40 φορτηγά και 99 δίκυκλα.

Αναμένονται 62.000 αναχωρήσεις σήμερα και την Κυριακή

Η ροή των εκδρομέων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με τις εκτιμήσεις του Λιμενικού για το Σάββατο και την Κυριακή να επιβεβαιώνουν τη σταθερά υψηλή δυναμική της εξόδου. Για το Σάββατο, στον Πειραιά είναι προγραμματισμένα 24 δρομολόγια για τα οποία αναμένεται να αναχωρήσουν 22.759 επιβάτες, ενώ για τον Αργοσαρωνικό έχουν σχεδιαστεί 29 δρομολόγια υδροπτέρυγων με 505 επιβάτες και 27 δρομολόγια οχηματαγωγών με 2.525 επιβάτες. Στη Ραφήνα προβλέπονται 14 δρομολόγια με 8.000 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο θα εκτελεστούν 7 δρομολόγια για 2.715 επιβάτες.



Το κύμα των αδειούχων αναμένεται να εξομαλυνθεί σταδιακά την Κυριακή, αν και οι αριθμοί παραμένουν υψηλοί. Συγκεκριμένα, από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 22 δρομολόγια με εκτίμηση για 16.292 επιβάτες, ενώ οι γραμμές του Αργοσαρωνικού θα εξυπηρετηθούν από 24 οχηματαγωγά για 1.759 επιβάτες και 14 υδροπτέρυγα για 290 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφήνας την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν 14 δρομολόγια με 4.829 επιβάτες, ενώ το Λαύριο θα κλείσει το διήμερο με 13 δρομολόγια και 2.091 επιβάτες. Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και στους τρεις σταθμούς για τη διευκόλυνση και την ασφάλεια των ταξιδιωτών.

Πηγή: skai.gr

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