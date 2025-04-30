Ρώμη: Σημαντικές ιταλοτουρκικές συμφωνίες

Χωρίς αναφορά στην υπόθεση Ιμάμογλου από την ιταλική πλευρά, αλλά με την υπογραφή 11 σημαντικών διμερών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η 4η Διακυβερνητική Σύνοδος Κορυφής Ιταλίας -Τουρκίας.

Ανταπόκριση από Κωνσταντινούπολη

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η συνεργασία των δυο χωρών θα ενισχυθεί στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας, με άνοιγμα στη Μεσόγειο και ενίσχυση του εμπορίου.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένη είναι όμως και η τουρκική πλευρά. Ο πρόεδρος Ερντογάν ακολουθούμενος από 7 υπουργούς και 4 συμβούλους επισφράγισε τους στενούς δεσμούς της χώρας του με την Ρώμη, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα στους υπόλοιπους Ευρωπαίους ότι η Τουρκία είναι ένας ισχυρός και χρήσιμος εταίρος για την άμυνα της Ευρώπης.

Απογοητευμένη η αντιπολίτευση που βλέπει την Ιταλία να αγνοεί όχι μόνον τον πρώην δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, αλλά και άλλους πολιτικούς κρατούμενους όπως τον πρώην Κούρδο ηγέτη Σελαχατίν Ντεμιρτάς και τον Οσμάν Καβάλα που απεικονίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πίσω από σίδερα φυλακής.

Όμως τα φιλοκυβερνητικά μέσα πανηγυρίζουν προβάλλοντας τις δηλώσεις της κ. Μελόνι, η οποία δηλώνει ότι «Είμαστε στρατηγικοί εταίροι στην ενέργεια και το φυσικό αέριο και θα προχωρήσουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η επικοινωνία μας με την Τουρκία στη Μεσόγειο θα βελτιωθεί. Είμαστε σύμμαχοι στην Ευρώπη, τη Μεσόγειο και το ΝΑΤΟ, είπε ενώ στήριξε τις ενέργειες των αραβικών χωρών για διαρκή ειρήνη στη Γάζα. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για μακροπρόθεσμες και βιώσιμες λύσεις για τη σταθερότητας και την ευημερία στη Λιβύη, ένα θέμα που αφορά και την Τουρκία.

Ο πρόεδρος Ερντογάν και το επιτελείο του έφυγαν από την Ιταλία ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Το πιο απτό θετικό αποτέλεσμα της χθεσινής ημέρας ήταν η ολοκλήρωση της συμφωνίας της τουρκικής εταιρείας κατασκευής drone, Baykar και του ιταλικού αμυντικού κολοσσού Leonardo καθώς και η εξαγορά από την Baykar της ιταλικής εταιρείας Piaggio, κινήσεις που όχι μόνο ενισχύουν τη δυνατότητα παραγωγής της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας αλλά και αυξάνουν την πιθανότητα πώλησης τουρκικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σημειώνεται ότι στις 11 συμφωνίες που υπογράφηκαν χθες στη Ρώμη υπήρχαν και συμφωνίες για την συνεργασία των υπηρεσιών διαστήματος καθώς και συνεργασία στον τουρισμό όπου και οι δύο χώρες παρουσιάζουν φέτος μεγάλη αύξηση επισκεπτών.

Πηγή: Deutsche Welle

