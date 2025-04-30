Σκηνές φρίκης κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, μετά από έκρηξη που έλαβε χώρα στην επαρχία Σάνζι της βόρειας Κίνας.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει αναφερθεί νεκρός, ενώ 21 άτομα τραυματίστηκαν και δύο αγνοούνται, σύμφωνα με το Reuters.

Οι υλικές ζημιές είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες όπως, απεικονίζεται στα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ολόκληρα κτίρια να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

🇨🇳 | Explosión en edificio de China deja 17 heridos



Una fuerte explosión en un complejo residencial en Taiyuan, Shanxi, dejó al menos 17 personas heridas; cuatro están graves y tres ya fueron dadas de alta, informan medios locales.#NewsOnDemand pic.twitter.com/v5JHOeX3P1