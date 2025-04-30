Σκηνές φρίκης κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, μετά από έκρηξη που έλαβε χώρα στην επαρχία Σάνζι της βόρειας Κίνας.
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει αναφερθεί νεκρός, ενώ 21 άτομα τραυματίστηκαν και δύο αγνοούνται, σύμφωνα με το Reuters.
An explosion at an apartment complex in Taiyuan, North China's Shanxi Province, has injured 17 people, four of whom are in critical condition.— T_CAS videos (@tecas2000) April 30, 2025
The blast, which occurred around 1 p.m. in the Beiying area of Xiaodian District, started a fire that was extinguished by 3 p.m. Local… pic.twitter.com/YlIp68Wc7y
Οι υλικές ζημιές είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες όπως, απεικονίζεται στα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ολόκληρα κτίρια να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
🇨🇳 | Explosión en edificio de China deja 17 heridos— News On Demand (@OnDemand_News) April 30, 2025
Una fuerte explosión en un complejo residencial en Taiyuan, Shanxi, dejó al menos 17 personas heridas; cuatro están graves y tres ya fueron dadas de alta, informan medios locales.#NewsOnDemand pic.twitter.com/v5JHOeX3P1
