Σκηνές φρίκης μετά από έκρηξη σε επαρχία της Κίνας - Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει αναφερθεί νεκρός, ενώ εικοσιένα άτομα τραυματίστηκαν και δύο αγνοούνται, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters 

Έκρηξη

Σκηνές φρίκης κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, μετά από έκρηξη που έλαβε χώρα στην επαρχία Σάνζι της βόρειας Κίνας.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει αναφερθεί νεκρός, ενώ 21 άτομα τραυματίστηκαν και δύο αγνοούνται, σύμφωνα με το Reuters.

Οι υλικές ζημιές είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες όπως, απεικονίζεται στα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ολόκληρα κτίρια να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

