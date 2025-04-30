Το 12ωρο μπλακ άουτ στην Ισπανία και την Πορτογαλία είναι ένα από τα συμβάντα που είχε στον νου της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν παρουσίαζε τον περασμένο μήνα την «στρατηγική ετοιμότητας», συνιστώντας στους πολίτες να έχουν διαθέσιμο ένα κιτ επιβίωσης 72 ωρών για κάθε ενδεχόμενο.

«Σε περίπτωση ακραίων διαταραχών, η αρχική περίοδος είναι η πιο κρίσιμη», αναφέρει το έγγραφο, παρουσιάζοντας πιθανά σενάρια, από πόλεμο έως επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και θανατηφόρες ασθένειες έως πλημμύρες που προκαλούνται λόγω κλιματικής κρίσης.

«Αυτό που συνέβη στην Ισπανία, την Πορτογαλία και εν μέρει στην Γαλλία δείχνει ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και αυτό δεν είναι για να τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Δεν μιλάμε για πόλεμο. Μιλάμε για κάθε είδους κίνδυνο», δηλώνει στο Reuters η ευρωπαία επίτροπος πρόληψης κρίσεων Χάτζα Λαμπίμπ.

Ενα σημαντικό δίδαγμα από το μπλακ άουτ είναι ότι πρέπει να έχουμε επάνω μας λίγα χρήματα.

«Σε στιγμές κρίσης, υβριδικών απειλών, οι κάρτες σας, οι τραπεζικές σας κάρτες, δεν είναι παρά κομμάτια πλαστικού, δυστυχώς. Αρα χρειάζεται να έχετε μαζί σας λίγα χρήματα. Αλλά επίσης χρειάζεστε έναν φακό, λίγο νερό, λίγη τροφή και τα λοιπά...».

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να ακολουθηθεί η στρατηγική της αποθήκευσης προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ για την ενίσχυση της πρόσβασης σε κρίσιμους πόρους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και καταστροφών, ιατρικά αντίμετρα, κρίσιμες πρώτες ύλες, ενεργειακό εξοπλισμό και πιθανώς τρόφιμα και νερό. Η στρατηγική θα συνδυάζει τα κεντρικά αποθέματα της ΕΕ με τις συνεισφορές των χωρών, σύμφωνα με την έκθεση.

Τέλος, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, προτείνεται η επανεξέταση των χρηματοδοτικών μέσων για την αντιμετώπιση κρίσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να επεκταθούν και να προσαρμοστούν στους εξελισσόμενους κινδύνους και κρίσεις.

Τι πρεπει να βάλουμε στο κιτ επιβίωσης

Το BBC έκανε έναν οδηγό για την περίπτωση της διακοπής του ρεύματος και τα πέντε πράγματα που πρέπει να έχουμε, για να… επιβιώσουμε, σε περίπτωση πολύωρου μπακάουτ.

Μετρητά

Το πρώτο απαραίτητο είναι τα μετρητά. Στις μέρες μας κατά κανόνα οι πληρωμές γίνονται μέσω κινητού και κάρτας αλλά τα μετρητά είναι πολύ σημαντικά καθώς σε περίπτωση μπλακάουτ, είναι πιθανό να μην μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις άλλες μεθόδους.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας που σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές στα ΑΤΜ -τουλάχιστον σε αυτά που λειτουργούσαν ακόμη.

«Καταφέραμε να πληρώσουμε για τον καφέ μας με κάρτα όταν ξεκίνησε η διακοπή, αλλά δεν είχαμε καθόλου μετρητά, οπότε δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε τίποτα», δήλωσε στο BBC ο 26χρονις Ed Rowe από τη Μαδρίτη.

Οπότε, έχετε και κάποια μετρητά στο πορτοφόλι.

Ραδιόφωνο

Η διακοπή ρεύματος στις δύο χώρες έφερε μπλακάουτ πληροφοριών, καθώς οι άνθρωποι πέρασαν την ημέρα χωρίς διαδίκτυο, WhatsApp, κλήσεις και τηλεόραση.

Για τον Siegfried και την Christine Buschschlüter, ένα παλιό ραδιόφωνο με τρανζίστορ τους βοήθησε να συντονιστούν σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς για να μάθουν τι συνέβαινε, αφού τα τηλέφωνά τους σταμάτησαν να λειτουργούν.

Οπότε το κλασικό, φορητό ραδιόφωνο καλό είναι να μην το υποτιμούμε. Δεν έχει «πεθάνει» ακόμη.

Τρόφιμα σε κονσέρβα

Οι φούρνοι μικροκυμάτων, οι φριτέζες αέρα και ορισμένες εστίες και φούρνοι απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια.

Σε Ισπανία και Πορτογαλία, στα σούπερ μάρκετ, ο κόσμος σχημάτισε μεγάλες ουρές αγοράζοντας πανικόβλητοι είδη πρώτης ανάγκης - θυμίζοντας σκηνές από την πανδημία του Covid-19.

Πολύς κόσμος κατέφυγε στις κονσέρβες, μην ξέροντας πόσο θα διαρκέσει το μπλακάουτ, αφού δεν χρειάζονται μαγείρεμα και δεν χαλάνε και σύντομα. Και πολλές του έμειναν και για καβάτζα.

Κεριά και πυρσοί

Σε ολόκληρη την Ιβηρική χερσόνησο, οι άνθρωποι στράφηκαν στα κεριά για να φωτίσουν τους σκοτεινούς χώρους.

Ο Richard, ο οποίος ζει στην ισπανική πόλη Alcalá de Henares, δήλωσε ότι ούτε ένα φως στο δρόμο δεν ήταν αναμμένο όταν έπεσε η νύχτα. «Οι άνθρωποι έβρισκαν το δρόμο τους με το φως των πυρσών. Ήταν αρκετά σουρεαλιστικό», είπε.

Η Sarah Baxter, από τη Βαρκελώνη, είπε ότι χρησιμοποίησε τα κεριά μέχρι και για να ζεστάνει φαγητό.

Οπότε, είναι επίσης απαραίτητα σε κάθε σπίτι, εάν και χρειάζεται μεγάλη προσοχή να μην προκληθεί πυρκαγιά.

Powerbank

Χωρίς ρεύμα, ο κόσμος βασιζόταν στην μπαταρία που είχαν οι συσκευές τους. Στη Μαδρίτη, οι άνθρωποι έκαναν ουρές έξω από καταστήματα τεχνολογίας για να προμηθευτούν ένα powerbank για να είναι σε επαφή με την τεχνολογία.

Έτσι, καλό είναι να υπάρχει ένα σε κάθε σπίτι – καλού κακού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.