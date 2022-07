Βυθίζεται στο χάος η Σρι Λάνκα. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στην οικία του πρωθυπουργού Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε, όπως μεταδίδει το Associated Press. Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού, οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο σπίτι του στο Κολόμπο. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο Βικρεμεσίνγκε ήταν μέσα στο σπίτι του τη στιγμή της εισβολής.

Sri Lanka: Protesters have set Ranil Wickremesinghe's private residence on fire. A few hours back he announced he will be resigning as the PM.#SriLankaCrisis #SriLankaProtests pic.twitter.com/VBdXIMcDao