Χάος σε πτήση Λάρνακα-Μάντσεστερ: Γυναίκα γδύθηκε και φώναζε «Allahu Akbar» - Δείτε το video

Επιβάτης πτήσης από τη Λάρνακα της Κύπρου με προορισμό το Μάντσεστερ της Βρετανίας συγκράτησε μια γυναίκα που γδύθηκε και άρχισε να τρέχει γυμνή μέσα στο αεροπλάνο, φωνάζοντας «Allahu Akbar», όπως γράφει η «Daily Mail». Η γυναίκα -ευτυχώς ανεπιτυχώς- προσπάθησε να εισβάλει στο πιλοτήριο.

Ο Phillip O'Brien ήταν επιβάτης στην πτήση της Jet2 από τη Λάρνακα της Κύπρου προς το Μάντσεστερ την Τρίτη 9 Αυγούστου, όταν μια γυναίκα, γύρω στα 30, προκάλεσε αυτό το χάρος, λίγο μετά την απογείωση.

Hero father-of-three, 35, restrains female 'terrorist' who stripped to her underwear and tried to storm plane cockpit shouting 'Allahu Akbar' https://t.co/k2aR3Gntj6