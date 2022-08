Ρακές Τζουντζουνουάλα: Πέθανε ο «Ουόρεν Μπάφετ» της Ινδίας

Ο δισεκατομμυριούχος Ινδός επενδυτής, Ρακές Τζουντζουνουάλα, ο επονομαζόμενος από τα ινδικά μέσα ενημέρωσης «ο Ουόρεν Μπάφετ της Ινδίας», πέθανε σε ηλικία 62 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, τον χαρακτήρισε «αδάμαστο» και εξέφρασε τη θλίψη του για το θάνατό του με μήνυμά του στο Twitter, όπως έκαναν και άλλοι ινδοί αξιωματούχοι.

Ο «Μεγάλος Ταύρος της Νταλάλ Στριτ» -η Γουόλ Στριτ της Βομβάης- είχε περιουσία που υπολογίζεται σε 6 δισεκ. δολάρια, σύμφωνα με το Ρόιτερς, και σημαντικά μετοχικά μερίδια σε μια τριανταριά από τις σημαντικότερες ινδικές εταιρείες.

Πρόσφατα είχε επενδύσει 35 εκατ. δολάρια για το 40% της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Akasa Air, η οποία πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη πτήση της.

Rakesh Jhunjhunwala was indomitable. Full of life, witty and insightful, he leaves behind an indelible contribution to the financial world. He was also very passionate about India’s progress. His passing away is saddening. My condolences to his family and admirers. Om Shanti. pic.twitter.com/DR2uIiiUb7