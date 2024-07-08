Χανίγια: Oι ενέργειες Ισραήλ στη Γάζα ίσως «στείλουν στο μηδέν» την εκεχειρία

Ο ηγέτης της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, δήλωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ενδέχεται να φέρουν τις συνομιλίες για μια κατάπαυση του πυρός πίσω στην αφετηρία, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στο Telegram.

Σε μια τηλεφωνική επικοινωνία με μεσολαβητές για την επίτευξη μιας συμφωνίας εκεχειρίας, ο Χανίγια είπε ότι θεωρεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και το Ισραήλ πλήρως υπεύθυνους για την πιθανή κατάρρευση των διαπραγματεύσεων, είπε η Χαμάς.

Λίγο νωρίτερα σήμερα η Χαμάς κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι θέτει εμπόδια στις διαπραγματεύσεις για μια κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας εν μέσω των εν εξελίξει συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, σε ανακοίνωσή του, κάλεσε τους μεσολαβητές να παρέμβουν ενάντια σε αυτό που αποκάλεσε «ελιγμούς και εγκλήματα» του Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε χθες ότι οποιαδήποτε συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα πρέπει να επιτρέπει στο Ισραήλ να συνεχίσει τις μάχες μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι του.

Σήμερα, ισραηλινά άρματα μάχης προχώρησαν στο κέντρο της πόλης της Γάζας μετά από μια νύχτα βομβαρδισμών που οι αρχές της Γάζας τόνισαν ότι σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους, ακόμη και όταν οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός εντάθηκαν.

«Ενώ το κίνημα της Χαμάς επιδεικνύει ευελιξία και θετική στάση για να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σιωνιστικής επίθεσης, ο Νετανιάχου εγείρει πρόσθετα εμπόδια στον δρόμο των διαπραγματεύσεων καθώς κλιμακώνει την επιθετικότητά του και τα εγκλήματά του κατά του λαού μας», ανέφερε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα. Η Χαμάς αποδέχθηκε το Σάββατο ένα βασικό μέρος ενός σχεδίου των ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του εννιάμηνου πολέμου στη Γάζα, απορρίπτοντας ένα αίτημα του Ισραήλ να δεσμευτεί πρώτα σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός πριν υπογράψει τη συμφωνία.

Μια αντιπροσωπεία των ΗΠΑ με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA Γουίλιαμ Μπερνς έφτασε σήμερα στο Κάιρο για να συναντηθεί με αντιπροσωπεία ασφαλείας της Αιγύπτου σε έναν νέο γύρο συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός, ανέφερε το ειδησεογραφικό δίκτυο Al Qahera News που συνδέεται με το αιγυπτιακό κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

