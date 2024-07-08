Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ υπέγραψαν σήμερα στη Βαρσοβία μια διμερή συμφωνία συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας.

Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του αρχηγού του Πολωνού πρωθυπουργού η συνολική αξία της βοήθειας της Πολωνίας προς την Ουκρανία «ξεπερνά τα τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ».

Το έγγραφο της συμφωνίας διευκρινίζει ότι από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στις αρχές του 2022, «η Πολωνία έχει δωρίσει 44 παρτίδες διαφόρων όπλων και πυρομαχικών» και έχει παράσχει βοήθεια «με τη μορφή εκπαίδευσης, επιμελητείας, προμηθειών, συντήρησης και επισκευών, καθώς και τομέα της ιατρικής βοήθειας.

Συνολικά, αναφέρει η συμφωνία, η Πολωνία έχει εκπαιδεύσει 22.000 μέλη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Μπορείτε πάντα να βασίζεστε σε εμάς», διαβεβαίωσε ο Τουσκ τον Ζελένσκι, αμέσως μετά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, μια ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον.

Η Βαρσοβία «θα συνεχίσει να παρέχει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί», αναφέρει η συμφωνία.

Σύμφωνα με τον Τουσκ, η Πολωνία θα συνεχίσει να διατηρεί στο έδαφός της τον σημαντικό κόμβο που προορίζεται να εφοδιάσει το Κίεβο με δυτικά όπλα και θα ενθαρρύνει τους Ουκρανούς πολίτες να επιστρέψουν στην Ουκρανία για να συμμετάσχουν στην άμυνα της χώρας.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης συνεργασία στους τομείς των αμυντικών βιομηχανιών, της κυβερνοασφάλειας και των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς και των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών μεταξύ των δύο χωρών.

Η Πολωνία έχει επίσης δεσμευτεί να στηρίξει το Κίεβο στην επιθυμία του να ενταχθεί στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Το Κίεβο έχει ήδη υπογράψει παρόμοιες συμφωνίες με περίπου 20 χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.