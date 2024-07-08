Η Ιβάνκα Τραμπ δηλώνει φανατική υποστηρίκτρια του πατέρα της

Επιστρέφει η Ιβάνκα Τραμπ στο πλευρό του πατέρα της ως ενεργό μέλος της προεκλογικής εκστρατείας του, είναι το ερώτημα που τίθεται από πολλούς το τελευταίο διάστημα καθώς η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίζεται σθεναρά την υποψηφιότητά του.

Ωστόσο, η πρώην πρώτη κόρη των ΗΠΑ επιμένει στην απόφασή της και δηλώνει ότι δεν θα επιστρέψει στην πολιτική.

Η Ιβάνκα Τραμπ θα παρευρεθεί στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών την επόμενη εβδομάδα, αναφέρει σε δημοσίευμά της η DailyMail, αλλά θα είναι εκεί με την προσωπική της ιδιότητα για να στηρίξει τον πατέρα της.

Την Πέμπτη, 18 Ιουλίου, θα παρευρεθεί στο συνέδριο για την ανακοίνωση της επίσημης υποψηφιότητας του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η Ιβάνκα «δεν θα έχει πολιτική παρουσία στην εκδήλωση. Στην εκδήλωση, αναμένεται να παρευρεθούν και άλλα μέλη της οικογένειας Τραμπ.

Η Ιβάνκα σε συνέντευξή της την περασμένη εβδομάδα εξέφρασε την υποστήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται ότι η απόφαση της Ιβάνκα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εκλογές του 2020, όταν συμμετείχε ενεργά, παρουσιάζοντας μάλιστα τον πατέρα της στο συνέδριο εκείνης της χρονιάς. Συμμετείχε επίσης σε μεγάλο βαθμό στο συνέδριο του 2016.

Μετά την τελευταία ήττα του Τραμπ η Ιβάνκα Τραμπ έχει κάνει στροφή 180 μοιρών σε ό,τι αφορά την πολιτική.

Η Ιβάνκα μίλησε για την απόφασή της να εγκαταλείψει την πολιτική σε μια σπάνια συνέντευξη, αναφέροντας ότι ήθελε να περάσει περισσότερο χρόνο με τα τρία της παιδιά και, ότι μετά από τέσσερα χρόνια υπηρεσίας στον Λευκό Οίκο, ένιωθε ότι έδωσε ό,τι είχε να δώσει.

«Πέρασα τέσσερα χρόνια στην Ουάσιγκτον. Νιώθω ότι τα έδωσα όλα. Νιώθω πολύ καλά με αυτό και αισθάνομαι πραγματικά προνομιούχος που μπόρεσα να κάνω αυτό που έκανα», είπε.

Είπε, ωστόσο, ότι είναι η πιο φανατική υποστηρίκτρια του πατέρα της, καθώς ο πρώην πρόεδρος αντιμετωπίζει πολλές νομικές υποθέσεις.

«Σε ανθρώπινο επίπεδο, είναι ο πατέρας μου και τον αγαπώ πολύ, οπότε είναι οδυνηρό να το βιώνεις, αλλά τελικά, εύχομαι να μην ήταν έτσι», είπε.



