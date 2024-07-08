Δύο εξέχουσες προσωπικότητες του ρωσικού θεάτρου καταδικάστηκαν σε έξι χρόνια κάθειρξης η καθεμία για «δικαιολόγηση της τρομοκρατίας» δήλωσε δημοσιογράφος του Reuters που ήταν στο δικαστήριο, σε μια δίκη-ορόσημο που δοκίμασε τα όρια της καλλιτεχνικής ελευθερίας στη Ρωσία.

Η σκηνοθέτιδα Ζένια Μπερκόβιτς και η θεατρική συγγραφέας Σβετλάνα Πετριτσούκ συνελήφθησαν τον περασμένο Μάιο για την παράσταση «Finist, το γενναίο γεράκι», η οποία αφηγείται την ιστορία των Ρωσίδων που παντρεύτηκαν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους.

Στο εν λόγω θεατρικό έργο που αναφέρεται στην ιστορία νεαρών Ρωσίδων που ερωτεύτηκαν μέλη του ISIS μέσω αλληλογραφίας, οι εισαγγελείς είδαν τη δικαιολόγηση της τρομοκρατίας - και ταυτόχρονα του ριζοσπαστικού φεμινισμού. Η Μπερκόβιτς και η Πετριτσούκ επέμειναν ότι το έργο, αντίθετα, προειδοποιούσε τις γυναίκες για τον κίνδυνο να στρατολογηθούν.

Το έργο «Finist, το γενναίο γεράκι» πήρε το θεατρικό βραβείο «Χρυσή Μάσκα» το 2022.

Ωστόσο, οι δύο προσωπικότητες του ρωσικού θεάτρου οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελία. Το όνομα του πληροφοριοδότη είναι άγνωστο στο κοινό, αλλά παρ' όλα αυτά προσήλθε στο δικαστήριο ως μάρτυρας (και μίλησε μέσω ηχητικής σύνδεσης με παραμόρφωση φωνής από ένα γειτονικό δωμάτιο με το ψευδώνυμο «Nikita»).

Στο δικαστήριο ο «Nikita» ρωτήθηκε γιατί δεν εξέφρασε τα παράπονά του για το έργο μόλις αναγνώσθηκε ενώπιον του κοινού και ήταν παρών στην ανάγνωση του και στη συζήτηση στην οποία έγινε, αλλά πήγε στην αστυνομία για να διαμαρτυρηθεί. «Θα υπήρχε η πιθανότητα να με γελοιοποιήσουν ή να με κάνουν να φανώ ανόητος», ήταν η απάντηση του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

