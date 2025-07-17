Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 11 αγνοούνται σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κουτ, στο ανατολικό Ιράκ.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες να τυλίγουν ένα πενταώροφο κτίριο στην Κουτ στη διάρκεια της νύκτας ενώ πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά.

Σύμφωνα με τα ιρακινά μέσα ενημέρωσης, τα περισσότερα από τα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά, που είχαν πάει βόλτα στο εμπορικό κέντρο για ψώνια και διασκέδαση.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι το εμπορικό κέντρο είχε ανοίξει πριν από μόλις πέντε ημέρες και ότι είδε απανθρακωμένα πτώματα στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο.

«Καταρτίσαμε ένα κατάλογο 59 θυμάτων, οι ταυτότητες των οποίων έχουν εξακριβωθεί, αλλά ένα πτώμα έχει απανθρακωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε είναι εξαιρετικά δύσκολο να ταυτοποιηθεί», δήλωσε στο Ρόιτερς υγειονομικός αξιωματούχος στην πόλη.

Τα αίτια της πολύνεκρης τραγωδίας δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Οι αρχές κήρυξαν τριήμερο πένθος και έχει ξεκινήσει έρευνα, τα αποτελέσματα της οποία θα δημοσιευτούν εντός 48 ωρών.

«Έχουμε καταθέσει αγωγές εναντίον του ιδιοκτήτη του κτιρίου και του εμπορικού κέντρου», δήλωσε, σύμφωνα με το INA, ο κυβερνήτης της επαρχίας Άλι αλ-Μαγιάχι.

