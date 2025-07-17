Η κεντρική σκηνή του πιο διάσημου παγκοσμίως φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής Tomorrowland, καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά την Τετάρτη, 2 μέρες πριν την έναρξη αύριο, Παρασκευή.

Η Tomorrowland διοργανώνεται και φέτος στο Βέλγιο, στην πόλη Μπουμ και 400.000 άνθρωποι έχουν κλείσει εισιτήρια για το φεστιβάλ, αυτό και το επόμενο Σαββατοκύριακο - με πολλούς να σχεδιάζουν να κατασκηνώσουν στο χώρο.

🚨BREAKING: Massive blaze engulfed the main stage at Tomorrowland festival in Belgium, set to begin this Friday. pic.twitter.com/TWgMXUi02x — World Source News 24/7 (@Worldsource24) July 16, 2025

Εικόνες που κοινοποιήθηκαν σε τοπικούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν φλόγες και σύννεφα μαύρου καπνού να τυλίγουν τη σκηνή Orbyz και να εξαπλώνονται σε κοντινά δάση.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι από την καταστροφική πυρκαγιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ότι το φεστιβάλ θα γίνει κανονικά και ότι εργάζονται για την «εξεύρεση λύσεων».

«Ξαφνικά ακούσαμε κρότους και είδαμε φωτιά κοντά στη σκηνή, μια τεράστια φωτιά» δήλωσε στην εφημερίδα Het Nieuwsblad μέλος του προσωπικού.

«Απλώς βάζαμε τις τελευταίες πινελιές. Μία μέρα ακόμα και θα τελειώναμε. Τέσσερις εβδομάδες εργασίας χάθηκαν σε μισή ώρα» πρόσθεσε, σύμφωνα με το BBC.

Επίσης, το κάμπινγκ DreamVille του φεστιβάλ άνοιξε σήμερα κανονικά, όπως είχε προγραμματιστεί, με τους επισκέπτες για το επόμενο τριήμερο να αγγίζουν τις 100.000.

«Είναι αδύνατο να περιγράψουμε με λόγια αυτό που νιώθουμε. Η κεντρική σκηνή Orbyz του Tomorrowland Belgium 2025, μια δημιουργία που γεννήθηκε από αγνό πάθος, φαντασία και αφοσίωση, δεν υπάρχει πια. Δεν ήταν απλώς μια σκηνή. Ήταν ένας ζωντανός, με πνοή κόσμος. Από το πρώτο κιόλας σκίτσο σε μια λευκή σελίδα, έως τις αμέτρητες ώρες εννοιολογικού σχεδιασμού, καλλιτεχνικής συνεργασίας, μηχανικής, χειροτεχνίας, κατασκευής, κάθε κομμάτι της Orbyz κουβαλούσε ένα κομμάτι της ψυχής μας» τόνισαν σε ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές.

Αρκετές δεκάδες DJs και αστέρες της ηλεκτρονικής μουσικής – συμπεριλαμβανομένων των David Guetta, Lost Frequencies, Armin Van Buuren και Charlotte de Witte – θα εμφανιστούν από την Παρασκευή για το πρώτο Σαββατοκύριακο, με τα δύο τρίτα των εκδηλώσεων να μοιράζονται μεταξύ της πλέον κατεστραμμένης κεντρικής σκηνής και της σκηνής Freedom.

