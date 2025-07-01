Καταργήθηκε ο USAID

Έπειτα από σχεδόν έξι δεκαετίες δράσης, ο αμερικανικός Οργανισμός Βοήθειας για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID) παύει από σήμερα να υπάρχει, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Το «τέλος εποχής» για τον USAID γράφεται την ίδια ημέρα που μια διεθνής μελέτη προειδοποιεί ότι η περικοπή της αμερικανικής χρηματοδότησης μπορεί να οδηγήσει σε πάνω από 14 εκατομμύρια επιπλέον θανάτους ευάλωτων ανθρώπων μέχρι το 2030 – και το ένα τρίτο από αυτούς θα είναι παιδιά.

Ό,τι απέμεινε από τον USAID θα ενσωματωθεί στο υπουργείο Εξωτερικών, υπό την εποπτεία του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάρκο Ρούμπιο.

«Την 1η Ιουλίου, ο USAID θα σταματήσει επισήμως να χορηγεί βοήθεια στο εξωτερικό. Τα προγράμματα βοήθειας που εναρμονίζονται με την πολιτική της κυβέρνησης και εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα θα τα διαχειρίζεται το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπου θα υλοποιούνται με μεγαλύτερη υπευθυνότητα, στρατηγική και αποτελεσματικότητα», ανέφερε ο Ρούμπιο σε ένα μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

«Εκτός από τη δημιουργία, με έξοδα των φορολογουμένων, ενός παγκόσμιου δικτύου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ο USAID δεν έχει να επιδείξει πολλά πράγματα μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου», πρόσθεσε.

Η δημοσίευση της έκθεσης για τον USAID στο περίβλεπτο ιατρικό περιοδικό Lancet συνέπεσε με ένα συνέδριο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης που οργανώθηκε στην Ισπανία, με τη συμμετοχή ηγετών απ’ όλον τον κόσμο – οι ΗΠΑ ήταν απούσες.

Αποχαιρετώντας τους εργαζόμενους στον USAID, οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους και Μπαράκ Ομπάμα, καθώς και ο τραγουδιστής Μπόνο, χαιρέτισαν το έργο της υπηρεσίας αυτής. Η κατάργησή του είναι «ανεξήγητη» και θα μείνει στην ιστορία ως «κολοσσιαίο λάθος» ανέφερε ο Ομπάμα σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ο Μπους υπερασπίστηκε το πρόγραμμα Pepfar που υλοποίησε ο ίδιος για την καταπολέμηση του AIDS.

Αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδίωκε τη διάλυση του USAID, κατηγορώντας την υπηρεσία για σπατάλες και για προώθηση αξιών που ήταν «αντίθετες με τα συμφέροντα των ΗΠΑ». Στις 20 Ιανουαρίου, αμέσως μετά την ορκωμοσία του, υπέγραψε ένα διάταγμα για το πάγωμα της αμερικανικής βοήθειας στο εξωτερικό και την επανεξέταση των προγραμμάτων ώστε να διαπιστώσει εάν συμμορφώνονται με την πολιτική που σκοπεύει να ακολουθήσει, ιδίως εκείνα που αφορούν την άμβλωση, τον οικογενειακό προγραμματισμό ή προωθούν τη συμπερίληψη όλων και τη διαφορετικότητα.

Το πάγωμα της βοήθειας προκάλεσε σοκ στους κόλπους της ανεξάρτητης υπηρεσίας, την οποία ίδρυσε ο Τζον Φ. Κένεντι το 1961 και διαχειριζόταν έναν ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 42,8 δισεκ. δολαρίων. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 42% της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας.

Όλος ο ανθρωπιστικός τομέας παγκοσμίως βρέθηκε σε δίνη με αυτήν την απόφαση. Οι αμερικανικοί πόροι αποτελούσαν σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού διαφόρων υπηρεσιών του ΟΗΕ και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και οι απώλειες αυτές είναι αδύνατον να καλυφθούν γρήγορα.

Τον Μάιο, μιλώντας σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο Ρούμπιο απέκλεισε το ενδεχόμενο να πεθάνουν άνθρωποι λόγω των περικοπών στη βοήθεια που παρέχει ο USAID.

Οι μελέτες αυτές «βασίζονται σε λανθασμένες υποθέσεις του τι κάνουμε» και «υποθέτουν ότι η κατάργηση της υπηρεσίας USAID θα σημάνει την εξαφάνιση της βοήθειας ζωτικής σημασίας στο εξωτερικό, κάτι που δεν αληθεύει» ανέφερε σήμερα μιλώντας σε δημοσιογράφος ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

