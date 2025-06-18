Χρειάζεται ο Τραμπ την έγκριση του Κογκρέσου για να στείλει τις ΗΠΑ σε πόλεμο;

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής ποιος είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσουν οι ΗΠΑ στη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Αλλά πόση εξουσία έχει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην επιλογή του εάν οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στις μάχες;

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, ο πρόεδρος δεν έχει την αποκλειστική εξουσία να κηρύξει επίσημα τον πόλεμο σε άλλη χώρα. Μόνο το Κογκρέσο - νομοθέτες που εκλέγονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία - μπορούν, αναφέρει το BBC.

Αλλά ο νόμος ορίζει επίσης ότι ο πρόεδρος είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αναπτύξει αμερικανικά στρατεύματα και να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς επίσημη κήρυξη πολέμου.

Για παράδειγμα, η απόφαση του Τραμπ να διεξάγει αεροπορικές επιδρομές στη Συρία το 2017, κατά του καθεστώτος του Μπασάρ Άσαντ δεν απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου. Αντίθετα, ο Τραμπ ενήργησε μονομερώς, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας και ανθρωπιστικούς λόγους.

Ορισμένοι νομοθέτες και από τις δύο πλευρές προσπαθούν τώρα να περιορίσουν την ικανότητα του Τραμπ να διατάξει αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι από το Κεντάκι, εισήγαγε ένα μέτρο την Τρίτη σε μια προσπάθεια να εμποδίσει μια τέτοια κίνηση χωρίς έγκριση. «Αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας», έγραψε στο X. «Ακόμα κι αν ήταν, το Κογκρέσο πρέπει να αποφασίζει για τέτοια θέματα σύμφωνα με το σύνταγμά μας».

Ψήφισμα περί Πολεμικών Εξουσιών

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ συζητά ήδη ένα νομοσχέδιο που θα περιόριζε την ικανότητα του Τραμπ να εισέλθει σε άμεσο πόλεμο με το Ιράν.

Το λεγόμενο Ψήφισμα περί Πολεμικών Εξουσιών ορίζει ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να προβεί σε «μη εξουσιοδοτημένες» επιθέσεις κατά του Ιράν, χωρίς πρώτα να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Βιρτζίνια, Τιμ Κέιν, ανέφερε σε ομιλία του ενώπιον της Γερουσίας ότι την εποχή που γράφτηκε το Σύνταγμα, οι περισσότερες χώρες άφηναν στους ηγέτες τους να αποφασίσουν πότε χρειαζόταν πόλεμος.

«Οι συντάκτες του Συντάγματός μας το 1787 αποφάσισαν ότι θα είμαστε διαφορετικοί», είπε για τους ιδρυτές της Αμερικής. Ήθελαν να διεξαχθούν συζητήσεις «εν όψει του αμερικανικού κοινού» για να καθοριστεί εάν ο πόλεμος ήταν απαραίτητος, είπε.

Οι ΗΠΑ ήδη οδεύουν προς τον πόλεμο, σημείωσε, αλλά κατά την άποψή του, «δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος ασφαλείας για να πάνε οι ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν», προσθέτοντας ότι θα ήταν «καταστροφικό λάθος για τη χώρα» και «θα οδηγούσε σε εκτεταμένες επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή».

