Το Ιράν λέει ότι έπληξε το επιχειρησιακό κέντρο της Μοσάντ στο Ισραήλ (Δείτε βίντεο)

Το κρατικό πρακτορείο , επικαλούμενο το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ανέφερε ότι η Μοσάντ χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους

Ιρανική επίθεση στη Μοσάντ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών του Ισραήλ και το επιχειρησιακό κέντρο της Μοσάντ νωρίς την Τρίτη, όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Ειδικότερα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών που, όπως λέει, δείχνουν τα κεντρικά γραφεία της Μοσάντ να έχουν πάρει φωτιά.

Το Tasnim, επικαλούμενο το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ανέφερε ότι η Μοσάντ χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους.

«Μαχητικά της Αεροδιαστημικής Δύναμης IRGC, σε μια επιχείρηση προσανατολισμένη στον αντίκτυπο χτύπησαν το κέντρο στρατιωτικών πληροφοριών», έγραψε το πρακτορείο στο Telegram.

Το Ισραήλ από τη μεριά του - σύμφωνα με το BBC - δεν έχει σχολιάσει το φερόμενο χτύπημα κατά της Μοσάντ και οι κυβερνητικοί περιορισμοί σημαίνουν ότι ορισμένα στοχοθετημένα σημεία δεν μπορούν να αναφερθούν από τα μέσα ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

