Τοπική αιρετή έπεσε νεκρή από πυρά στο δυτικό Μεξικό, δυο ημέρες μετά τη δολοφονία άλλης δημάρχου, στο νότιο τμήμα της χώρας, έκαναν γνωστό χθες Τρίτη πηγές στην περιοχή.

Η Μάρθα Λάουρα Μεντόσα, δήμαρχος κοινότητας στην πολιτεία Μιτσοακάν, δολοφονήθηκε δυο ημέρες μετά τη Λίλια Γκαρσία — την τελευταία εκτέλεσε ομάδα πέντε ενόπλων που εισέβαλε στο γραφείο της στο δημαρχείο κοινότητας στην πολιτεία Οαχάκα.

«Έλαβα επιβεβαίωση ότι μόλις δολοφόνησαν την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου (σ.σ. τη δήμαρχο) της Τεπαλκατεπέκ», η οποία «υπέστη απευθείας επίθεση καθώς έβγαιναν με τον σύζυγό της από το σπίτι τους», ανέφερε μέσω X ο προκάτοχός της Γκιγιέρμο Βαλένσια, που ανήκει στο αντιπολιτευόμενο κόμμα PRI.

Ο σύζυγος της δημάρχου είναι επίσης νεκρός, ανέφεραν δυο δημοσιογράφοι στην περιοχή.

Η Μάρθα Λάουρα Μεντόσα ήταν μέλος του κυβερνώντος κόμματος MORENA. Στον λογαριασμό της στο X δήλωνε «κοινωνική αγωνίστρια, μητέρα, σύζυγος και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της Τεπαλκατεπέκ».

Η Μιτσοακάν, με έκταση 22.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, είναι η πολιτεία με τη μεγαλύτερη παραγωγή αβοκάντο στο Μεξικό, τη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή του καρπού του ομώνυμου δέντρου στον κόσμο.

Το καρτέλ Nueva Familia Michoacana («νέα οικογένεια της Μιτσοακάν») είναι μια από τις οκτώ εγκληματικές οργανώσεις της Λατινικής Αμερικής που εγγράφτηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στη μαύρη λίστα των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων τον Φεβρουάριο.

Αφού δολοφονήθηκε την Κυριακή η Λίλια Γκαρσία, η δήμαρχος της Σαν Ματέο Πίνιας, η εισαγγελία εξετάζει «πέντε πιθανά κίνητρα», ανέφεραν προχθές Δευτέρα οι αρχές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Εξήγησαν πως εξετάζονται καταγγελίες για υπεξαίρεση 120.000 πέσος (κάπου 6.000 αμερικανικών δολαρίων) από το ταμείο της κοινότητας, πλαστογράφηση της υπογραφής της δημάρχου και «τη διέλευση ξυλείας από την περιοχή».

Δεκάδες αιρετοί ή τοπικοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν δολοφονηθεί σε επιθέσεις ανθρώπων του οργανωμένου εγκλήματος τα τελευταία χρόνια στο Μεξικό.

Το κύμα βίας αυτό έπληξε πριν από έναν μήνα τη μεξικανική πρωτεύουσα, που συγκριτικά μένει αλώβητη, με τη δολοφονία δυο στενών συνεργατών της δημάρχου Κλάρας Μπρουγάδα εν μέση οδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.