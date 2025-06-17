Επιστημονική έρευνα ετών, χάθηκε μετά την πρόσκρουση ιρανικού πυραύλου στο Ινστιτούτο Επιστημών Weizmann, σύμφωνα με τους εργαζόμενους.

Το ινστιτούτο εργάζεται πάνω σε επιστημονικές και ιατρικές εξελίξεις και η καθηγήτριά του Ada Yonath κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Χημείας το 2009 για τη χαρτογράφηση του ριβοσώματος. Έχει επίσης συνεργαστεί με τον στρατό και τις αμυντικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Elbit Systems, μιας κορυφαίας ισραηλινής αμυντικής εταιρείας που ειδικεύεται στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στα ναυτικά, χερσαία και εναέρια όπλα, σύμφωνα με το CNN.

Israel anunció el cierre indefinido del aeropuerto Ben Gurion mientras el instituto de ciencias Weizzman en Rehovot, clave en criptografía, física y física nuclear también fue alcanzado de lleno por un misil iraní.⬇️ pic.twitter.com/FG5thD37IU — Quasi-ModoⒶ (@QuasiDixit) June 15, 2025

«Όλα χάθηκαν»

Δύο επιστήμονες του κέντρου, ο Eran Segal και ο Eldad Tzahor, δήλωσαν στο X ότι το εργαστήριό τους καταστράφηκε από το χτύπημα, κοινοποιώντας εικόνες της καταστροφής.

Ο Mor Moria Shipony, γραφίστας στο κέντρο, δήλωσε στο CNN ότι τα εργαστήρια είχαν «καεί εντελώς».

«Οι συνάδελφοί μου διεξήγαγαν πολυετή έρευνα και είχαν εξοπλισμό αξίας εκατομμυρίων δολαρίων - και τώρα όλα χάθηκαν», είπε.

Είπε ότι σχεδόν σκέφτηκαν να μείνουν σε καταφύγια στο κέντρο, «αλλά ευτυχώς αποφασίσαμε να μην το κάνουμε. Ευτυχώς, μόνο περιουσιακά στοιχεία υπέστησαν ζημιές, γεγονός που μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ τυχεροί».

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ επισκέφθηκε σήμερα το σημείο του πλήγματος, όπου τόνισε ότι «το Ιράν θα επιχειρήσει τον όλεθρο, τον θάνατο, την καταστροφή. Εμείς θα συνεχίσουμε να προωθούμε τη ζωή, τις πολιτικές ελευθερίες και, φυσικά, τη δημοκρατία και την προσπάθεια για ειρήνη, όπως πιστεύουμε».

Το Ισραήλ έχει επίσης βάλει στο στόχαστρο τρεις βασικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις - Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντόου - και αρκετούς κορυφαίους επιστήμονες που ασχολούνται με την πυρηνική έρευνα και ανάπτυξη, ορισμένοι από τους οποίους σκοτώθηκαν μαζί με τις οικογένειές τους στα σπίτια τους.

Πηγή: skai.gr

