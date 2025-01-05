Η Χαμάς ενέκρινε έναν κατάλογο με τα ονόματα 34 ομήρων που παρουσίασε το Ισραήλ προς ανταλλαγή σε μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε αξιωματούχος της ομάδας στο Reuters την Κυριακή.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, επανέλαβε επίσης ότι οποιαδήποτε συμφωνία εξαρτάται από το αν το Ισραήλ θα συμφωνήσει σε αποχώρηση από τη Γάζα και σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, αμέσως μετά το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού διέψευσε τους ισχυρισμούς της Χαμάς.

Ειδικότερα, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς δεν έχει δώσει κατάλογο με ονόματα ομήρων "μέχρι αυτή την ώρα".

Πηγή: skai.gr

