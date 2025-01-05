Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Κυριακή ότι η νέα ηγεσία της Συρίας είναι αποφασισμένη να εξαλείψει τους αυτονομιστές, ενώ εξαπέλυσε νέες απειλές εναντίον των Κούρδων.

«Με την επανάσταση στη Συρία... οι ελπίδες της αυτονομιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης χτύπησαν τοίχο», είπε ο Ερντογάν στο επαρχιακό συνέδριο του κόμματός του στην Τραπεζούντα, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

«Η νέα κυβέρνηση στη Συρία δείχνει μια εξαιρετικά αποφασιστική στάση για τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και της ενιαίας δομής της χώρας», πρόσθεσε.

"Το τέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης πλησιάζει. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να παραδώσουν τα όπλα, να εγκαταλείψουν την τρομοκρατία και να διαλύσουν την οργάνωση. Θα αντιμετωπίσουν τη σιδερένια γροθιά της Τουρκίας", διαμήνυσε ο Ερντογάν.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων στη βόρεια Συρία κατά την οποία, όπως είπε, «εξουδετέρωσε» 32 μέλη του PKK. Ανέφερε ότι ο τουρκικός στρατός «εξουδετέρωσε» επίσης τέσσερα μέλη του PKK στο βόρειο Ιράκ, όπου εδρεύουν οι μαχητές.

Από την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, οι συριακές δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία συγκρούονται περιστασιακά στο βορρά με κουρδικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, τις οποίες η Άγκυρα χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές».

