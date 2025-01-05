Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πραγματοποίησε ένα αιφνιδιαστικό ταξίδι στη Φλόριντα για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ αργά το Σάββατο.

Δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για τις συνομιλίες, αλλά ο Ιταλός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι είπε την Κυριακή ότι μίλησαν για μια σειρά ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης της Σεσίλια Σάλα, μιας Ιταλίδας δημοσιογράφου που κρατείται από τον περασμένο μήνα στο Ιράν.

President-elect Trump leaves the premiere of a documentary about John Eastman at Mar-a-Lago. Italian PM Meloni, Rubio, Bessent, Waltz and others joined him this evening. pic.twitter.com/YWIQ8qGg7U — Kathryn Watson (@kathrynw5) January 5, 2025

Το προσωπικό του Mar-a-Lago του Τραμπ υποδέχθηκε τη Μελόνι με χειροκροτήματα όπως δείχνουν βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από δημοσιογράφους και άλλους.

"Αυτό είναι πολύ συναρπαστικό. Είμαι εδώ με μια φανταστική γυναίκα, την πρωθυπουργό της Ιταλίας", είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «πραγματικά έχει κατακλύσει την Ευρώπη».

Η Μελόνι εκτιμάται ότι θα είναι στενός συνεργάτης του Τραμπ, δεδομένων των συντηρητικών της διαπιστευτηρίων και της σταθερότητας του δεξιού συνασπισμού που ηγείται στην Ιταλία από τα τέλη του 2022. Η Μελόνι έχει επίσης σφυρηλατήσει στενή σχέση με τον δισεκατομμυριούχο CEO τεχνολογίας Έλον Μασκ, στενό σύμμαχο του Τραμπ .



Πηγή: skai.gr

