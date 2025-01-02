Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας έχουν περιέλθει εκ νέου σε αδιέξοδο, κατά δημοσιεύματα του Τύπου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως η Χαμάς «συνεχίζει να αρνείται» να παρουσιάσει κατάλογο των ομήρων που παραμένουν ζωντανοί στα χέρια μαχητών της στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε η εφημερίδα Times of Israel χθες Τετάρτη.

Από την πλευρά της, η εφημερίδα Wall Street Journal σημείωσε πως Άραβες οι οποίοι μεσολαβούν στις συνομιλίες δεν αναμένουν τα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων παρά αφού ορκιστεί και αναλάβει την εξουσία ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την 20ή Ιανουαρίου.

Ο κ. Τραμπ είχε απειλήσει τη Χαμάς πως θα «πληρώσει» πολύ ακριβά αν οι όμηροι δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους πριν από την ορκωμοσία του - δεν έκανε ποτέ σαφές τι εννοούσε.

Οι διαπραγματεύσεις στις οποίες μεσολαβούσαν το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ ουδέποτε καρποφόρησαν έπειτα από τη μοναδική κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε, για μια εβδομάδα τον Νοέμβριο του 2023.

Η εικόνα που παρουσιάζουν τα δημοσιεύματα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αισιοδοξία των προηγούμενων εβδομάδων. Στα μέσα Δεκεμβρίου, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς διαβεβαίωνε πως η σύναψη συμφωνίας βρισκόταν πιο κοντά παρά ποτέ.

Ανάλογος ήταν ο τόνος της Χαμάς, του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ και του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.

Ωστόσο, κατά τα δημοσιεύματα, η Χαμάς επιμένει στον όρο ο πόλεμος να τερματιστεί με τη συμφωνία, που απορρίπτει η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά πληροφορίες των δυο ΜΜΕ, στελέχη της Χαμάς επιχειρηματολογούν πως θα χρειαστεί χρόνος και παύση των εχθροπραξιών για να μπορέσει το κίνημα να εξακριβώσει πού βρίσκονται οι όμηροι και ποια είναι η κατάστασή τους. Η ισραηλινή πλευρά δυσπιστεί, σημείωσε η Times of Israel.

Πηγή: skai.gr

