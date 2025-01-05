Συρία: Αυξήσεις 400% στους μισθούς του Δημοσίου ανακοίνωσε η νέα κυβέρνηση

Ο υπουργός Οικονομικών της Συρίας δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνηση θα αυξήσει τους μισθούς των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα κατά 400% τον επόμενο μήνα μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής αναδιάρθρωσης των υπουργείων για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία.

Η αύξηση, που εκτιμάται ότι θα κοστίσει 1,65 τρισεκατομμύρια λίρες Συρίας, ή περίπου 127 εκατομμύρια δολάρια με τα σημερινά επιτόκια, θα χρηματοδοτηθεί από υπάρχοντες κρατικούς πόρους σε συνδυασμό με την περιφερειακή βοήθεια, νέων επενδύσεων και προσπαθειών για την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Συρίας που βρίσκονται στο εξωτερικό.

«(Αυτό είναι) το πρώτο βήμα προς μια λύση έκτακτης ανάγκης για την οικονομική πραγματικότητα στη χώρα», είπε στο Reuters ο Μοχάμεντ Αμπαζίντ, υπουργός Οικονομικών στην προσωρινή κυβέρνηση της Συρίας, προσθέτοντας ότι οι μισθοί αυτού του μήνα για το προσωπικό του δημόσιου τομέα θα καταβληθούν αυτήν την εβδομάδα.

Αυτά τα μέτρα αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της νέας προσωρινής κυβέρνησης της Συρίας για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της χώρας μετά από 13 χρόνια συγκρούσεων και κυρώσεων .

Οι μισθοί των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα της Συρίας υπό το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ ήταν περίπου 25 δολάρια το μήνα, γεγονός που τους κατέτασσε κάτω από το όριο της φτώχειας, μαζί με την πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας, είπε ο Αμπαζίντ.

Η αύξηση θα ακολουθήσει μια συνολική αξιολόγηση έως και 1,3 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα για την αφαίρεση εικονικών υπαλλήλων από τη μισθοδοσία και θα επηρεάσει όσους διαθέτουν επαρκή τεχνογνωσία, ακαδημαϊκά προσόντα και τις απαραίτητες δεξιότητες για ανασυγκρότηση.

Το κρατικό ταμείο της Συρίας αντιμετωπίζει προκλήσεις ρευστότητας που αναδύονται από τον πόλεμο. Η πλειοψηφία των χρημάτων που διατίθενται στην κεντρική τράπεζα είναι συριακό νόμισμα, το οποίο έχει χάσει μεγάλο μέρος της αξίας του. Ωστόσο, η νέα κυβέρνηση θα λάβει βοήθεια από περιφερειακές και αραβικές χώρες, είπε ο υπουργός.

«Η έναρξη επενδύσεων στη χώρα στο εγγύς μέλλον θα ωφελήσει επίσης το κρατικό ταμείο και θα μας επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε αυτήν την αύξηση μισθών», είπε, προσθέτοντας ότι η κεντρική τράπεζα διαθέτει επί του παρόντος επαρκή κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει τους επόμενους μήνες.

Η κυβέρνηση αναμένει να ανακτήσει έως και 400 εκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Συρίας στο εξωτερικό, τα οποία θα μπορούσαν να συγχρηματοδοτήσουν τις αρχικές κρατικές δαπάνες.

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Συρίας συζητά επίσης την απαλλαγή των φορολογουμένων, όσο το δυνατόν περισσότερο, από κυρώσεις και τόκους και εργάζεται για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος εντός των επόμενων τριών μηνών για την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης για όλους τους φορολογούμενους, με το πρώτο προσχέδιο να αναμένεται εντός τεσσάρων μηνών.

«Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αναμένουμε να έχουμε ένα καλά σχεδιασμένο φορολογικό σύστημα που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των φορολογουμένων», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

