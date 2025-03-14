Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε πρόταση από τους μεσολαβητές να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας και πρόσθεσε ότι την αποδέχθηκε.
Παράλληλα η παλαιστινιακή οργάνωση επεσήμανε ότι δέχθηκε να αφήσει ελεύθερο τον Αμερικανοϊσραηλινό όμηρο Ίνταν Αλεξάντερ όπως και τις σορούς άλλων τεσσάρων ομήρων που παραμένουν στη Γάζα.
«Χθες (Πέμπτη) η αντιπροσωπεία της Χαμάς έλαβε την πρόταση των μεσολαβητών να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις. Με υπευθυνότητα, το κίνημα απάντησε θετικά και παρέδωσε σήμερα το πρωί την απάντησή του, στην οποία αναφέρει ότι συμφώνησε στην απελευθέρωση του Ισραηλινού στρατιώτη Ίνταν Αλεξάντερ, που έχει και την αμερικανική υπηκοότητα, και στην παράδοση των σορών τεσσάρων άλλων (ομήρων) με διπλή υπηκοότητα", επεσήμανε στην ανακοίνωσή της η παλαιστινιακή οργάνωση.
Στέλεχος της Χαμάς διευκρίνισε στο AFP ότι πρόκειται για τις σορούς Αμερικανοϊσραηλινών ομήρων.
