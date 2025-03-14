Ιμάμογλου: Προς ακύρωση το πτυχίο του, σύμφωνα με τη Hurriyet - Κινδυνεύει η υποψηφιότητά του στην προεδρία

Νέο εμπόδιο φαίνεται να προκύπτει στην υποψηφιότητα του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Hurriyet, σήμερα ή τη Δευτέρα η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης θα προχωρήσει σε ακύρωση του πτυχίου του.

Σε άρθρο του στη φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα, ο δημοσιογράφος Αμπντουλχαμίτ Σελβί, με διασυνδέσεις στο προεδρικό μέγαρο, αναφέρει ότι το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης αναμένεται σήμερα να ολοκληρώσει την έκθεσή του σχετικά με το πτυχίο του Ιμάμογλου και να την στείλει στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, η διοίκηση της οποίας θα εκδώσει την απόφασή της επί της εγκυρότητας ή όχι του πτυχίου πιθανόν εντός της ημέρας ή τη Δευτέρα.

Ο δήμαρχος του μητροπολιτικού δήμου της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της «πλαστογραφίας επίσημων εγγράφων» με βάση έκθεση που συνέταξε το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (YΟK) της Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία η μετεγγραφή του το 1990 στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν νόμιμη και ως εκ τούτου το πτυχίο του πρέπει να ακυρωθεί.

Στην περίπτωση που ανακληθεί το πτυχίο του, ο Εκρέμ Ιμάμογλου δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος της χώρας, καθώς το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι προϋπόθεση για το αξίωμα.

Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου μητροπολιτικού δήμου της χώρας και ο ισχυρότερος υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις επόμενες προεδρικές εκλογές στη χώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με σειρά από δίκες, οι ποινές φυλάκισης για τις οποίες ξεπερνούν τα 23 χρόνια, και έχει ζητηθεί έως σήμερα πέντε φορές η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Στις 23 Μαρτίου θα διεξαχθούν εσωκομματικές εκλογές στο CHP για την ανάδειξη του υποψηφίου του κόμματος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, οι οποίες, αν δεν γίνουν πρόωρα, προγραμματίζονται για το 2028. Ισχυρότερος υποψήφιος έναντι του νυν προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από την πλευρά της αντιπολίτευσης είναι ο Ιμάμογλου.

Μιλώντας σήμερα σε τελετή εγκαινίων στην Κωνσταντινούπολη ο Εκρέμ Ιμάμογλου είπε ότι δεν θα μπορέσουν να του βάλουν «τρικλοποδιές» και κάλεσε τον πρόεδρο Ερντογάν να τον αντιμετωπίσει με γενναιότητα στην κάλπη.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «(Νομίζουν ότι) θα βάλουν τρικλοποδιά στην Εκρέμ, θα εμποδίσουν τον Εκρέμ, θα κάνουν το ένα, θα κάνουν το άλλο... Ούτε μια τρίχα της κεφαλής μου δεν κουνήθηκε. Οι δειλοί προσπαθούν να μας τρομάξουν. Δεν φοβόμαστε, δεν τρομάζουμε και κανέναν. Το μόνο που ζητάμε εμείς είναι η κάλπη. Έλα να ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας, να ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας με γενναιότητα. Δεν φοβόμαστε, ζητάμε μόνο την κάλπη. Τράβηξα τον δρόμο για την προεδρία με αποφασιστικότητα. Δεν θα μπορέσουν να βάλουν τρικλοποδιά στον Εκρέμ. Μετά τις 23 Μαρτίου θα γιορτάσουμε όλοι μαζί το μπαϊράμι (σ.σ. τη γιορτή του Ραμαζανίου) σε ένα ενθουσιώδες κλίμα εορτασμού».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

