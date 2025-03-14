ΕΕ: Παρατείνει για 6 μήνες τις κυρώσεις σε 2.000 Ρώσους πολιτικούς και επιχειρηματίες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατείνει τις κυρώσεις σε 2.000 Ρώσους ολιγάρχες μετά την απόφαση της Ουγγαρίας να αποσύρει την ένστασή της. Οι εντολές δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που επιβλήθηκαν σε πολιτικούς και επιχειρηματίες που θεωρείται ότι υποστήριξαν ή διευκόλυναν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία θα έληγαν το Σάββατο, εάν και τα 27 κράτη μέλη δεν ενέκριναν ομόφωνα την ανανέωσή τους για επιπλέον έξι μήνες, τονίζει το Reuters.

Από τον κατάλογο αφαιρέθηκαν επτά ονόματα συμπεριλαμβανομένων τριών λόγω θανάτου ενώ ο Ρώσος μεγιστάνας Μιχαήλ Φρίντμαν παραμένει στη λίστα παρά την πίεση από Ουγγαρία να εξαιρεθεί. Το πιο φιλορωσικό μέλος της ΕΕ, όπως χαρακτηρίζεται ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, είχε την υποστήριξη του Λουξεμβούργου στις προσπάθειες να διαγραφεί ο Φρίντμαν από τη λίστα.

Ο μεγιστάνας πέρυσι υπέβαλε μήνυση κατά του Λουξεμβούργου, όπου βρίσκεται το συμφέρον του στην επενδυτική εταιρεία LetterOne με έδρα το Λονδίνο, ζητώντας αποζημίωση 15,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σχετικά με τις κυρώσεις, ενώ προσέφυγε στο Διεθνές Κέντρο Διαιτησίας του Χονγκ Κονγκ.

Η Ουγγαρία είχε ζητήσει αρχικά να διαγραφούν οκτώ ονόματα, συμπεριλαμβανομένων Ρώσων δισεκατομμυριούχων, όπως ο Αλισέρ Ουσμάνοφ και ο επί χρόνια συνεργάτης του Φρίντμαν, Πετρ Αβέν. Ωστόσο, η Βουδαπέστη είχε αποσύρει ορισμένα από αυτά τα αιτήματα.

Τα μέτρα της ΕΕ που στοχεύουν στη ρωσική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης κρατικών περιουσιακών στοιχείων σχεδόν 200 δισ. ευρώ, θα πρέπει να παραταθούν τον Ιούλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.